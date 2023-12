O goleiro uruguaio também chegou no meio do ano, mas tomou conta da posição no time sulista. A sua maior contribuição foi, sem dúvidas, diante do River Plate, nas oitavas de final da da Libertadores. Rochet, além de fazer grande partida, converteu o pênalti que decidiu a classificação do Internacional para a fase seguinte. O arqueiro também chamou a atenção ao longo do ano por sua liderança dentro de campo, sempre orientando e ajudando os companheiros.