Atlético-MG e Bragantino se enfrentam às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena MRV, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

O Galo é 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, enquanto o Massa Bruta é o sexto, com 27.

Ficha do jogo CAM RBB 18ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena MRV, em Belo Horizonte Árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ) Var Braulio da Silva Machado (SC) Onde assistir

Como chega o Atlético-MG?

O Galo vem confiante para a partida depois de ter vencido o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. Mesmo em situação delicada no Brasileirão, Cuca deve promover rodízio no time nesta partida contra o Bragantino, já de olho no confronto de volta do mata-mata nacional contra o Rubro-Negro carioca, marcada para as 19h desta quarta (horário de Brasília), também na Arena MRV.

O treinador conta com o retorno de Lyanco, que cumpriu suspensão na partida contra o Flamengo, no último domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão. Por outo lado, o Galo deve seguir sem Arana, que está lesionado, e sem Dudu, punido por seis jogos do Brasileirão pelo STJD.

Cuca comanda treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como vem o Braga?

O Bragantino vive em baixa na temporada. Além de não vencer no Brasileirão há quatro jogos, com direito a três derrotas seguidas, o time comandado por Fernando Seabra perdeu para o Botafogo por 2 a 0 na última terça, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, no Nilton Santos.

O Massa Bruta segue com os desfalques de Matheus Fernandes, Guilherme Lopes, Juninho Capixaba, Eduardo, Henry Mosquera e Guzmán Rodríguez, todos lesionados. Já o atacante Fernando segue em transição, enquanto Jhon Jhon, camisa 10 e um dos destaques da equipe, está suspenso da partida por acúmulo de cartões amarelos.

Fernando Seabra, técnico do Bragantino (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis escalações de Atlético-MG e Bragantino

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Scarpa; Alan Franco (Alexsander), Fausto Vera (Gabriel Menino) e Igor Gomes; Cuello (Biel), Hulk e Rony.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustin Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires e Praxedes (Fabinho); Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha.