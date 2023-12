No alto do pódio está Veggeti. O atacante chegou no final do primeiro turno do Brasileirão e logo em sua estreia marcou o gol que deu a vitória sobre o Grêmio. O jogador mudou o patamar do Vasco e foi determinante na campanha de recuperação que terminou com a permanência na Série A. Em 21 jogos, o argentino marcou 10 gols e deu uma assistência, tudo isso por 1,1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões na cotação da época), pago ao Belgrano.