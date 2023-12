Luis Suárez dispensa apresentações. O centroavante uruguaio fez em 2023 aquilo que se esperava dele no futebol brasileiro: gols. Apesar das dificuldades por conta da lesão no joelho, o camisa 9 fez 26 gols no ano, além de levar o Grêmio ao vice-campeonato do Brasileirão. O "Pistolero" ainda termina sua passagem no Brasil com o título estadual. Suárez teve 43 participações em gol (gols + assistências), em 53 jogos na temporada - uma média de 0,8. O atacante chegou ao time à custo zero.