Logo de cara, Lucas ajudou o time a reverter a derrota sofrida por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians, com direito a gol - o segundo do jogo, que garantiu a classificação para o Tricolor. Além do gol, o atacante deixou claro em cada atuação que está um nível acima dos companheiros de futebol brasileiro, graças à sua intensidade e explosão, típicas de quem ainda teria muita lenha para queimar na Europa.