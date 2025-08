Série B: Goiás tropeça e atacante se aproxima de recorde; veja os resultados

Duas partidas deram sequência a 20ª rodada da Série B , neste sábado (26). Na principal partida do dia, o líder Goiás tropeçou após empatar com o lanterna Amazonas, por 2 a 2, na Arena da Amazônia. Com isso, a equipe comandada por Vagner Mancini perde a chance de abrir vantagem na liderança.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Esmeraldino foi para o intervalo vencendo após Moraes aproveitar a jogada de velocidade e bater na saída do goleiro Renan, ex-Botafogo, para abrir o placar. No entanto, logo na sequência, Kevin Ramírez aproveitou um passe na área e deixou tudo igual. No final da primeira etapa, Anselmo Ramon estava no lugar certo e na hora certa para aproveitar a bola rebatida para marcar o segundo.

No segundo tempo, o Amazonas foi para cima e mandou nas ações da partida até ser recompensado com o empate. Após enfiada de bola, o argentino Joaquín Torres aproveitou para tocar na saída de Tadeu e deixar tudo igual.

continua após a publicidade

Atacante se aproxima de marca e Botafogo vence

No interior de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o América-MG por 2 a 1 no Estádio Santa Cruz. O grande destaque da partida foi atacante Léo Gamalho, que marcou os dois gols da vitória, e ficou a 88 gols, encostando ainda mais em Zé Carlos, maior artilheiro da divisão com 92 gols. Por outro lado, meia Miguelito, emprestado pelo Santos, marcou para o Coelho.

Léo Gamalho comemorando um de seus gols na vitória do Botafogo-SP (Foto: Divulgação/Botafogo-SP)

Em campo, as duas equipes fizeram um duelo equilibrado, mas a equipe paulista soube levar mais perigo a meta defendida por Dalberson. A Pantera abriu o placar ainda no primeiro tempo, usando o jogo aéreo com Léo Gamalho cabecear, o goleiro defender, mas a bola ultrapassou a linha.

continua após a publicidade

No entanto, o Coelho empatou logo na sequência após Miguelito Terceiros receber na área e acertar um belo chute para deixar tudo igual. Na segunda etapa, o Botafogo veio a vencer após um pênalti, em que Léo Gamalho bateu com categoria para deixar tudo igual.

O que vem por aí no resto da rodada?

A 20ª rodada da Série B ainda terá prosseguimento durante o domingo e a segunda-feira, com cinco partidas dentro da competição. A principal partidada que dará proseguimento na rodada será disputa neste domingo (3), quando o terceiro colocado, Novorizontino vai receber o Avaí, no Interior Paulista, às 16h (horário de Brasília).

Os próximos jogos da rodada?

Domingo:

Chapecoense x CRB - Arena Condá, às 16h

Novorizontino x Avaí - Jorge Ismael de Biasi, às 18h30

Athletico-PR x Paysandu - Ligga Arena, às 18h30

Segunda: