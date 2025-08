São Caetano fala em ‘traição’ e demite jogador por meio de rede social

O São Caetano usou suas redes sociais para denunciar que o zagueiro Ricardo Batista, que defende o Azulão, atuou em uma partida na várzea na véspera de uma partida do time pela Copa Paulista. Na publicação, o clube informou que o jogador traiu a instituição e sua dispensa. O atleta rebateu e insinuou que os salários não estavam sendo pagos.

Na publicação feita neste sábado (2), o perfil do São Caetano no Instagram publicou uma foto do jogador disputando uma partida com outra equipe e informou o seu desligamento. Além disso, disse que o caso estará em seu “currículo”.

— O Atleta Ricardo Batista tem contrato com o nosso São Caetano sendo titular do nosso clube. Nos traiu hoje jogando uma partida na várzea! Por dinheiro. Traindo o Clube e seus colegas. Amanhã teremos um jogo decisivo pela Copa Paulista. Ele não vestirá mais a camisa do nosso amado Azulão. Onde for isto acompanhará o seu currículo. Que seja de conhecimento de todos que desde que a gestão assumiu o clube os salários sempre foram pagos em dia — declarou a equipe do ABC.

Em resposta, Ricardo Batista respondeu à publicação e afirmou que o clube atrasou salários: "As contas não esperam! Minha filha não tem culpa de nenhum atraso!".

Atleta se manifestou

Posteriormente, Ricardo Batista usou as suas próprias redes sociais para falar sobre o caso. O jogador reconheceu o erro, mas criticou a publicação do São Caetano. O atleta afirmou que o compromisso com a outra equipe havia sido feito em um momento em que o clube do ABC havia atrasado salários.

— Eles entraram em contato comigo, em nenhum momento eu menti, disse que fui jogar, expliquei o motivo, pelo dinheiro que eu já tinha assumido o compromisso, quando o salário estava atrasado, para pagar o aluguel onde minha filha mora, eu já tinha pegado o dinheiro, tinha dado a palavra, o dinheiro caiu hoje, não houve mentira da minha parte desde que eles entraram em contato comigo. Sei das consequências disso, que poderiam me mandar embora, eu estou pelo sonho, da maioria das crianças, que é meu também, até o último momento fazer com que vire de verdade, não culpo eles pela decisão, realmente errei, mas essa publicação é algo de outro mundo, ainda mentindo que o salário sempre foi pago em dia, não foi o mesmo peso e medida, a história tem que ser contada de forma verdadeira, não culpo a decisão deles, mas a publicação foi infeliz - falou o defensor.

Compromisso pela Copa Paulista

O São Caetano encara a Portuguesa Santista neste domingo (3), às 10h (de Brasília), no Ulrico Mursa, em Santos. O Azulão é o quarto colocado do Grupo 4 do torneio, enquanto a equipe do litoral ocupa a terceira posição, com um ponto a mais. O campeão da competição estadual ganha o direito de disputar, ou a Série D, ou a Copa do Brasil em 2026.