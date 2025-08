No reencontro de Renato Gaúcho e Mano Menezes com seus últimos clubes, outro 'ex' foi o personagem do jogo. Everaldo abriu o placar no primeiro tempo, perdeu pênalti no segundo, e o Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado (2), no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor Carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Tricolor Gaúcho agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Com a vitória, o Fluminense sobe para a 8ª colocação, com 23 pontos. Já o Grêmio permanece em 14º, com 20.

Como foi o jogo

O primeiro lance de perigo do jogo foi do Grêmio. Aos oito minutos, após Martinelli ser desarmado no campo de defesa do Fluminense, Alysson arrancou, cortou Manoel e bateu colocado, perto da trave direita de Fábio.

Aos poucos, porém, o Fluminense passou a ter o controle do jogo, explorando principalmente o lado direita. Em cruzamentos de Serna, Everaldo ganhou na bola aérea da defesa do Grêmio, mas cabeceou para fora, aos 15 e aos 19 minutos. O Tricolor Carioca teve nova chance por cima aos 32, em cobrança de falta de Keno, que Manoel desviou à esquerda do gol.

continua após a publicidade

Superior, o Fluminense foi recompensado aos 43. Após Wagner Leonardo afastar cobrança de escanteio, Guga recolocou a bola na área, de cabeça, e Everaldo aproveitou que a defesa gremista estava saindo para infiltrar e, de pé direito, desviar no canto esquerdo de Volpi para abrir o placar.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com mais posse de bola. Aos nove minutos, Samuel Xavier pediu falta em disputa com Braithwaite, próximo à linha lateral. A arbitragem não deu, e o centroavante dinamarquês avançou com liberdade pelo lado esquerdo, mas o chute foi desviado por Thiago Silva e acertou a rede pelo lado de fora.

continua após a publicidade

Em contra-ataque, aos 23, Everaldo quase marcou seu segundo gol. O centroavante do Fluminense cortou Kannemann e bateu colocado, com perigo, à esquerda da meta gremista.

Dois minutos depois, em recuo apertado de Cristaldo, Canobbio se antecipou a Dodi, que chutou a canela esquerda do atacante uruguaio. Na cobrança do pênalti, aos 30, Everaldo deslocou Volpi, mas tirou demais. A bola acertou a trave esquerda e saiu pela linha de fundo.

Everaldo lamenta pênalti perdido na vitória do Fluminense sobre o Grêmio. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF).

O que vem por aí

Na próxima quarta-feira (6), às 21h30min, o Fluminense recebe o Internacional, no Maracanã, para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Carioca defende a vantagem de 2 a 1 construída no Beira-Rio. Já o Grêmio volta a campo apenas no domingo da próxima semana (10), às 20h30min, contra o Sport, na Arena do Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 GRÊMIO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto de 2025, às 21h (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

🥅 Gols: Everaldo, aos 43' do 1º T (G)

🟨 Cartões amarelos: Samuel Xavier (F); Lucas Esteves, João Lucas e Kannemann (G).

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Martinelli e Hércules (Thiago Santos); Serna (Riquelme), Ganso (Lima) e Keno (Canobbio); Everaldo (Cano).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti (Edenilson); Pavón (Cristaldo), Alysson (Jardiel) e Riquelme (Aravena); Braithwaite.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Rafael Trompeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).