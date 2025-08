O futebol é, dia após dia, abrilhantado por reviravoltas e histórias de superação. Neste sábado (2), no Maracanã, Everaldo escreveu mais um capítulo de sua volta por cima no Fluminense. O camisa 9 das Laranjeiras foi herói — e quase vilão — na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

Críticas e até "memes" nas redes sociais perseguiam Evê até a última quarta-feira (30), quando o centroavante marcou duas vezes para o Tricolor carioca superar o Internacional na Copa do Brasil e encerrar jejum de 12 jogos. A grande atuação em Porto Alegre pode ter sido a virada de chave para o atacante, que deu sequência à fase, sendo mais uma vez decisivo, desta vez contra o Imortal. Pelos pés do artilheiro, o Flu somou os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro desde a volta do Mundial de Clubes.

Fluminense x Grêmio: como foi o jogo?

O primeiro tempo no Maracanã foi de probreza criativa de ambos os lados. O Fluminense teve o controle da posse de bola e ocupava o campo de ataque, mas não conseguia ser efetivo. Por sua vez, o Grêmio se fechou e conseguiu diminuir os espaços — às vezes com faltas —, mas não levou perigo nas poucas saídas em velocidade que teve. Eis que, já aos 43 minutos, surge Everaldo para abrir o placar, aproveitando cochilo da defesa visitante após sobra de bola em escanteio.

Com a vantagem no marcador, o Flu abdicou de ter a bola na segunda etapa para apostar nos contra-ataques, enquanto o Imortal tentava construir pelos lados do campo. Numa das escapadas dos cariocas, Evê encarou Kannemann no mano a mano e bateu da entrada da área, assustando Volpi.

Para o bem ou para o mal, o personagem da noite era mesmo o camisa 9 do Fluminense. Aos 28' da segunda etapa, o árbitro foi ao VAR e apontou pênalti em Canobbio. O centroavante foi para a cobrança e teve a chance de se consagrar de vez, mas parou na trave.

O erro, contudo, não tirou o protagonismo do atacante das Laranjeiras. A equipe de Renato Gaúcho soube administrar a vantagem e pouco sofreu com as tentativas do Grêmio. Assim, os três pontos ficam com o Tricolor carioca, e a torcida presente no Maracanã entoou o "hit" do herói da partida: "Nosso 9 é o Everaldo!".

