Diego chegou ao Botafogo em julho e só fez cinco jogos pela equipe carioca. No entanto, o clube respeita o período de adaptação do uruguaio e conta com ele para 2024. O ótimo futebol demonstrado pelo atleta com a camisa do Montevideo Wanderers chegou a colocá-lo na seleção uruguaia. O Alvinegro desbancou a concorrência de outros clubes sul-americanos para acertar com a promessa. Com tanto potencial, Hernández ainda não pode ser descartado e tem condições de se provar uma boa contratação no próximo ano.