O camisa 10 foi a principal contratação do Atlético-MG. Paulinho foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols marcados, e, junto a Hulk, participou de uma das melhores duplas de ataque do ano. O atacante chegou ao clube após passagem pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha. Com a camisa alvinegra, Paulinho entrou em campo 61 vezes, onde marcou um total de 31 gols e deu oito assistências.