Mano Menezes não mediu as palavras após a derrota do Grêmio, por 1 a 0, para o Fluminense, na noite deste sábado (2), no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador gremista adjetivou como 'ridículo' o gol sofrido e o pênalti cometido pelo Tricolor Gaúcho no Rio de Janeiro-RJ.

— Sofremos um gol ridículo. Para nosso nível é inaceitável. [...] Acho que o pênalti que cometemos podemos colocar com o mesmo adjetivo. Nós iríamos perder um jogo de 2 a 0 com dois gols que entregamos para o adversário. Ninguém tem dado nada de graça para a gente. Isso que a gente tem cobrado bastante, um nível de concentração alto, que é necessário em jogos parelhos, que se decidem em detalhes, como foi o de hoje — avaliou Mano.

'Precisa ter coragem para jogar', dispara Mano

Sem citar nomes, o treinador do Grêmio também disse que seus jogadores precisam ter mais coragem para jogar. Na avaliação de Mano, é algo que os adversários do Tricolor Gaúcho apresentam.

— A gente precisa ter coragem para jogar futebol na Série A. O adversário também tem dificuldade para jogar, e joga. Nós nos esforçamos ao máximo para marcar na saída do adversário, ir apertando, os jogadores têm se entregado ao máximo. Mas o adversário joga. A gente também tem que ter coragem para jogar um passe curto. Jogador de meio milhão de reais tem que jogar marcado. A gente sempre fala isso. É a Série A, é a exigência da Série A, e é atrás disso que nós temos que ir — frisou.

Como o Grêmio está no Campeonato Brasileiro

Com a derrota para o Fluminense, o Grêmio permanece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. No próximo domingo (10), às 20h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o Sport, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 19ª rodada.