A contratação de Gerson foi a mais comemorada pelos torcedores rubro-negros. O volante fez muito sucesso com a camisa do Flamengo na passagem anterior, entre 2019 e 2021, e deixou o clube com status de ídolo. Ao pagar 16 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões na cotação da época) pelo retorno do "Coringa", que estava no Olympique de Marseille, da França, o Fla fez do atleta a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.