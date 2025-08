Diniz reconhece urgência por reforços no Vasco, mas pondera: ‘Melhorar o que tem aqui’

Fernando Diniz segue sem fazer o Vasco vencer após a Copa do Mundo de Clubes. A situação delicada também passa pela necessidade de reforços. O técnico sabe da urgência, mas ponderou quanto à chegada de novos jogadores.

- Contratação vamos falar internamente. O discurso é o mesmo. A pergunta é repetida. Os recursos financeiros do Vasco são escassos, eu já sabia disso quando vim para cá. A gente procura outro jogador nesta janela. Mas temos que melhorar o que tem aqui dentro. Temos um bom elenco. Hoje falhamos, tomamos três gols evitáveis. Empatamos, tivemos chance de fazer o 3 a 2 antes do Mirassol, não fizemos e perdemos o jogo - disse Diniz.

Ao analisar o desempenho do Vasco, Diniz disse que a partida "não teve nenhuma surpresa". O técnico ainda considerou o confronto equilibrado e que o empate seria o resultado mais justo.

- O jogo não teve nenhuma surpresa. Foi equilibrado. Talvez o empate seria o mais justo pelo que aconteceu no jogo. Falhamos mais do que deveria, o Mirassol soube aproveitar e acabou ganhando o jogo - avaliou o técnico.

O Vasco volta a campo para reencontrar o CSA na quinta-feira (7). O Cruz-Maltino enfrenta a equipe alagoana, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h, em São Januário.

Confira mais respostas de Fernando Diniz, técnico do Vasco:

PSICOLÓGICO AFETADO?

- Psicologicamente não tem o que falar. A equipe tomou dois gols, reagiu e poderia ter feito o terceiro antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje, não tem nada a ver e não tem que abalar nada. Temos é que ser fortes e buscar resultado. Vai abalar o que o psicológico? Temos que parar de errar e fazer o que temos de fazer: começar a ganhar jogo.

PODER DE SUPERAÇÃO

- Lógico que teve coisa (que agradou). A primeira é o poder de superação. Fizemos dois gols, criamos. Hoje o Mirassol é o time que tem mais pontos se pegar de nove rodadas para cá. Sabíamos que vinha de um momento importante. Finalizamos mais do que eles, tivemos mais posse, embora o jogo estivesse equilibrado. Tivemos chance de ganhar, era um jogo importante para ganhar. O momento do Mirassol é melhor que o do Vasco. Se estivéssemos vivendo um bom momento, provavelmente teríamos vencido. Temos de saber nos fortalecer cada vez mais e melhorar a equipe para vencer o quanto antes.