Vasco segue sem vencer no Brasileirão e iguala pior início na era dos pontos corridos

O Vasco vive um início preocupante no Campeonato Brasileiro Série A 2026. Após a derrota por 2 a 1 para o Santos, nesta quinta-feira (26), o Cruz-Maltino segue sem vencer na competição e igualou seu pior começo na era dos pontos corridos após quatro rodadas.

Com três derrotas e um empate, o Vasco soma apenas um ponto em 12 disputados, ocupando a lanterna do campeonato. A campanha repete os desempenhos de 2004 e 2019, quando também conquistou apenas um ponto nas quatro primeiras rodadas. Nas duas ocasiões a equipe se recuperou na competição e não foi rebaixado.

Vasco nas quatro primeiras rodadas (era dos pontos corridos)

2025 – 4 pontos

2024 – 3 pontos

2023 – 5 pontos

2020 – 10 pontos (rebaixado)

2019 – 1 ponto

2018 – 8 pontos

2017 – 6 pontos

2015 – 3 pontos (rebaixado)

2013 – 6 pontos (rebaixado)

2012 – 12 pontos

2011 – 7 pontos

2010 – 4 pontos

2008 – 7 pontos (rebaixado)

2007 – 8 pontos

2006 – 8 pontos

2005 – 7 pontos

2004 – 1 ponto

2003 – 4 pontos

(Nos anos sem pontuação, o clube disputava a Série B)

Bruno Lazaroni, técnico interino do Vasco, durante partida entre Santos e Vasco (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

Números preocupam

Os dados do Brasileiro 2026 ajudam a explicar o momento delicado. O aproveitamento é de apenas 8,3%. A equipe marcou três gols e sofreu seis. Apesar de ter criado 12 grandes chances — convertendo apenas três —, já cedeu quatro oportunidades claras aos adversários.

A média de 28,3 finalizações para marcar um gol escancara a baixa eficiência ofensiva. Defensivamente, o time sofre um gol a cada seis finalizações adversárias. A posse de bola média é de 60,3%, número que demonstra controle territorial, mas pouca efetividade.

Antes de voltar as atenções para o Brasileirão, o Vasco tem compromisso decisivo pelo Campeonato Carioca. No domingo (1), a equipe enfrenta o Fluminense pelo segundo jogo da semifinal estadual.

Derrotado por 1 a 0 na partida de ida, o Cruz-Maltino precisa reverter o placar para avançar à decisão. Em meio à pressão pelos resultados no cenário nacional, o clássico surge como oportunidade de resposta e retomada de confiança na temporada.

