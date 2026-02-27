menu hamburguer
Vasco

Vasco segue sem vencer no Brasileirão e iguala pior início na era dos pontos corridos

Gigante da Colina conquistou apenas um ponto de 12 possíveis

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
05:30
Robert Renan disputa a bola com Neymar em Santos x Vasco (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
imagem cameraRobert Renan disputa a bola com Neymar em Santos x Vasco (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
O Vasco vive um início preocupante no Campeonato Brasileiro Série A 2026. Após a derrota por 2 a 1 para o Santos, nesta quinta-feira (26), o Cruz-Maltino segue sem vencer na competição e igualou seu pior começo na era dos pontos corridos após quatro rodadas.

Com três derrotas e um empate, o Vasco soma apenas um ponto em 12 disputados, ocupando a lanterna do campeonato. A campanha repete os desempenhos de 2004 e 2019, quando também conquistou apenas um ponto nas quatro primeiras rodadas. Nas duas ocasiões a equipe se recuperou na competição e não foi rebaixado.

Vasco nas quatro primeiras rodadas (era dos pontos corridos)

Vasco nas quatro primeiras rodadas (era dos pontos corridos)

  • 2025 – 4 pontos
  • 2024 – 3 pontos
  • 2023 – 5 pontos
  • 2020 – 10 pontos (rebaixado)
  • 2019 – 1 ponto
  • 2018 – 8 pontos
  • 2017 – 6 pontos
  • 2015 – 3 pontos (rebaixado)
  • 2013 – 6 pontos (rebaixado)
  • 2012 – 12 pontos
  • 2011 – 7 pontos
  • 2010 – 4 pontos
  • 2008 – 7 pontos (rebaixado)
  • 2007 – 8 pontos
  • 2006 – 8 pontos
  • 2005 – 7 pontos
  • 2004 – 1 ponto
  • 2003 – 4 pontos

(Nos anos sem pontuação, o clube disputava a Série B)

Bruno Lazaroni
Bruno Lazaroni, técnico interino do Vasco, durante partida entre Santos e Vasco (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

➡️ Thiago Mendes critica arbitragem após derrota do Vasco para o Santos: 'Só para Neymar'

Números preocupam

Os dados do Brasileiro 2026 ajudam a explicar o momento delicado. O aproveitamento é de apenas 8,3%. A equipe marcou três gols e sofreu seis. Apesar de ter criado 12 grandes chances — convertendo apenas três —, já cedeu quatro oportunidades claras aos adversários.

A média de 28,3 finalizações para marcar um gol escancara a baixa eficiência ofensiva. Defensivamente, o time sofre um gol a cada seis finalizações adversárias. A posse de bola média é de 60,3%, número que demonstra controle territorial, mas pouca efetividade.

Antes de voltar as atenções para o Brasileirão, o Vasco tem compromisso decisivo pelo Campeonato Carioca. No domingo (1), a equipe enfrenta o Fluminense pelo segundo jogo da semifinal estadual.

Derrotado por 1 a 0 na partida de ida, o Cruz-Maltino precisa reverter o placar para avançar à decisão. Em meio à pressão pelos resultados no cenário nacional, o clássico surge como oportunidade de resposta e retomada de confiança na temporada.

➡️ Aposte na partida em Fluminense x Vasco no Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

