Ceará tem adversário definido na terceira fase da Copa do Brasil

O Ceará venceu o Primavera-SP por 2 a 1 na última quinta-feira (26), na Arena Castelão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Classificado, o Alvinegro já sabe quem enfrentará na terceira etapa da competição nacional.

O Vovô medirá forças contra o Maranhão, que eliminou o São Luiz-RS na segunda fase. O mando de campo será dos maranhenses, algo já definido por sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os jogos da terceira fase acontecerão nos dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira) de março. Serão 24 duelos únicos, reunindo 44 classificados anteriores e outros quatro participantes: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

Partida entre Ceará e Primavera, pela Copa do Brasil. Os cearenses venceram por 2 a 1 e avançaram (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Jogando na Arena Castelão, o Ceará abriu o placar com Lucas Lima e acumulou chances de ampliar o marcador. Wendel Silva fez o segundo gol e Poveda chegou a descontar, mas já era tarde para uma reação dos paulistas.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará voltará a campo no domingo (1º), às 18h (de Brasília), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O adversário na Arena Castelão será o rival Fortaleza.

O Tricolor tentará impedir um tricampeonato do Alvinegro, que em 2025 assumiu a liderança na contagem de títulos estaduais. São 47 taças para o Vovô e 46 para o Leão.