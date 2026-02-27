Ayrton Lucas, do Flamengo, explica falha em gol do Lanús: 'Muito difícil'

O vice-campeonato do Flamengo na Recopa Sul-Americana foi marcado por falha de Ayrton Lucas e Rossi no primeiro gol do Lanús no Maracanã. O lateral-esquerdo recuou a bola de forma fraca para o goleiro, que estava no meio-campo para auxiliar na construção e acabou escorregando, cedendo caminho livre para o time argentino abrir o placar.

Em entrevista após a partida, na madrugada desta sexta-feira (27), o camisa 6 explicou o que aconteceu no lance e lamentou o erro, assumindo a responsabilidade.

— Foi um lance de infelicidade, tanto minha como dele (Rossi). Eu achei que ele ia tocar a bola antes, então, quando ele acabou tocando depois, a marcação estava perto e tentei devolver. Depois, eu não sei o que aconteceu, se ele escorregou… principalmente para mim é um erro muito, muito difícil. A gente conseguiu virar, mas depois acabou tomando o gol e perdeu a final. Então, é muito difícil falar nesse momento, principalmente para mim, que cometi um erro. Nunca foi fácil para mim. Agora é trabalhar mais, tentar melhorar mais daqui para frente e tentar ajudar a equipe — declarou Ayrton.

A derrota para o Lanús na Recopa marcou o segundo título perdido pelo Flamengo neste início de 2026. Ayrton admitiu o começo de temporada conturbado e voltou a citar os erros — também na bola aérea, na prorrogação — como motivo de lamentação.

— Está sendo um ano muito difícil neste começo. A gente tentou começar ao máximo, cada um deixar seu máximo dentro de campo para a gente conquistar esse título. Infelizmente, aconteceram erros ali, e a gente acabou deixando esse título. Tem que ter cuidado no que fala. Momento muito difícil, momento de falar menos, trabalhar mais, porque a temporada é longa, então a gente não pode desistir agora. Melhorar para os títulos que vêm pela frente a gente tentar conquistar — disse o lateral rubro-negro.

Ayrton Lucas durante duelo entre Flamengo e Lanús, pela Recopa Sul-Americana (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

