Renato Gaúcho abre o jogo sobre demissão no Fluminense: 'Sempre cai'

Sem clube desde que deixou o Fluminense, em setembro de 2025, Renato Gaúcho afirmou que se arrepende de ter pedido demissão após a eliminação para o Lanús, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O treinador anunciou a saída ainda no Maracanã, em entrevista coletiva, momentos depois da queda no torneio continental.

Em entrevista à Romário TV, Renato revelou que a repercussão negativa, especialmente nas redes sociais, teve influência direta na decisão.

— Foi muito por causa da internet. A gente veio de uma boa campanha no Mundial, estava na semifinal da Copa do Brasil e bem no Brasileiro. No intervalo daquele jogo eu tirei o Hércules porque ele não conseguia nem ficar em pé. Durante o segundo tempo começaram a dizer que eu tinha errado na substituição, mas os caras nem sabiam que o cara tava passado mal no vestiário. A conta sempre cai no treinador. Eu até me arrependo de ter tomado aquela decisão. Tentaram me fazer mudar de ideia, mas naquele momento a decisão já estava tomada. Depois eu até pensei melhor, mas não voltei atrás completou. Me arrependi. Hoje em dia a internet não é mole.

O episódio citado ocorreu na partida decisiva contra o Lanús. Após a substituição do volante no intervalo e o empate sofrido na etapa final, Renato foi alvo de vaias e xingamentos no Maracanã. Na coletiva, já bastante incomodado com os questionamentos, anunciou que havia entregado o cargo.

Renato pelo Fluminense

Renato havia assumido o Fluminense em abril de 2025 e comandou a equipe por 42 partidas, com 21 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Sob sua direção, o Tricolor alcançou a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, avançou à semifinal da Copa do Brasil e ocupava a oitava posição no Brasileirão quando deixou o cargo. Após a saída, o clube contratou Luis Zubeldía, que permanece à frente da equipe.

Renato Gaúcho na coletiva de imprensa antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Sharon Prais / Lance!)

