Abel explica manutenção dos titulares no Palmeiras, exalta Arias e questiona expulsão

Abel Ferreira concedeu entrevista em tom de frustração após ser expulso ao término da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (25), na Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a equipe alviverde na liderança da competição.

Para a partida, o treinador optou por manter a equipe que considera ideal neste início de temporada e viu o Palmeiras marcar duas vezes antes dos 15 minutos para abrir vantagem na Arena Barueri. Na visão de Abel Ferreira, era o momento de escalar "o que tem de melhor", ao mesmo tempo em que destaca a faixa etária do elenco, um dos mais jovens da elite do futebol brasileiro, como vantagem para a maratona de jogos nos dois primeiros meses do ano.

- Eu (Abel Ferreira) não penso com a cabeça dos outros. Eu penso naquilo que acho que é o melhor para o Palmeiras e não vou mudar. O nosso elenco é o mais jovem do futebol brasileiro, portanto tem energia suficiente - afirmou.

Abel Ferreira voltou a elogiar Jhon Arias, segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, e exaltou a versatilidade do colombiano, que pode atuar pelos dois lados do ataque e também exercer a função de referência central.

- É um jogador que conhece perfeitamente o futebol brasileiro. Nós precisávamos dessa posição a partir do momento em que o clube resolveu vender o terceiro melhor marcador do Palmeiras, que foi o Facundo (Torres). O Arias nos entrega qualidade, decisão, uma relação com a bola muito forte. Pode nos ajudar desde o início ou saindo do banco, pela direita, pela esquerda ou por dentro - explicou.

Ao término da partida, Abel Ferreira recebeu cartão vermelho após reclamar de decisões da arbitragem e cumprirá suspensão automática na próxima rodada. Apesar de admitir que reclamou com Felipe Fernandes de Lima, o treinador questionou os critérios adotados.

- Estamos no último minuto do jogo, com um arremesso lateral claro para nós, e o árbitro marca para eles. Eu reclamo, e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu. No último jogo, fui expulso pelo Claus por bater palmas. Se eu estou num estádio de futebol e não posso bater palmas, onde é que posso bater Reclamei, sim. Como reclamei numa bola que era tiro de meta e o árbitro trocou para escanteio - completou.

Abel Ferreira durante entrevista coletiva após vitória do Palmeiras sobre o Fluminense (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1°), contra o São Paulo, na Arena Barueri, em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Paulista.

