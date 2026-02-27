Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (27/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
A rodada desta sexta-feira (27) é marcada por jogos das principais ligas europeias, com destaque para Wolverhampton x Aston Villa no Campeonato Inglês, Porto x Arouca no Português e Strasbourg x Lens no Francês. No Brasil, atenção para as semifinais do Carioca e o quadrangular de descenso do Catarinense.
Relacionadas
- Lutas
Charles do Bronx relembra duelo contra Holloway no UFC: ‘Podia ter ficado paralisado’
Lutas25/02/2026
- Fora de Campo
Comentarista faz alerta ao Botafogo para jogo da Libertadores: ‘Pressão’
Fora de Campo25/02/2026
- Futebol Nacional
Ingressos de Fortaleza x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol Nacional25/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026):
Campeonato Japonês
7h – Vissel Kobe x Avispa Fukuoka – Canal GOAT
1h* – Yokohama F. Marinos x Tokyo Verdy – Canal GOAT
*Jogo na madrugada de sábado (28)
➡️ Clique para assistir na CazéTV
Campeonato Ucraniano
8h – Dínamo de Kiev x Epitsentr – OneFootball
10h30 – Shakhtar Donetsk x Veres Rivne – OneFootball
Campeonato Turco
14h – Trabzonspor x Fatih Karagümrük – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
14h30 – Dynamo Dresden x Darmstadt – Canal GOAT e OneFootball
14h30 – Fortuna Düsseldorf x Bochum – OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
15h – Monza x Virtus Entella – OneFootball
17h – Sampdoria x Bari – SportyNet
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
15h – Hoffenheim II x 1860 Munique – OneFootball
Campeonato Português
15h45 – Porto x Arouca – ESPN 4 e Disney+
17h45 – Sporting x Estoril – Disney+
Campeonato Saudita
16h – Al Shabab x Al Hilal – Canal GOAT e Sportv
16h – Al Ittihad x Al Khaleej – Canal GOAT
Campeonato Alemão
16h30 – Augsburg x Colônia – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
16h30 – Albacete x Almería – Disney+
Campeonato Italiano
16h45 – Parma x Cagliari – Disney+
Campeonato Francês
16h45 – Strasbourg x Lens – CazéTV
➡️ Clique para assistir na CazéTV
Campeonato Espanhol
17h – Levante x Alavés – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Inglês
17h – Wolverhampton x Aston Villa – Xsports e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Bristol City x Watford – Disney+
Brasileirão sub-20
19h – Palmeiras sub-20 x Athletico-PR sub-20 – Sportv
Campeonato Uruguaio
20h – Cerro x Boston River – Disney+
Campeonato Catarinense (Quadrangular de Descenso)
20h – Joinville x Figueirense – N Sports, SportyNet e Metrópoles Esportes
Campeonato Carioca (Semifinal da Taça Rio)
20h – Volta Redonda x Bangu – Premiere
Amistoso Feminino
22h – Costa Rica (F) x Brasil (F) – Sportv
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias