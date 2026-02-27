A rodada desta sexta-feira (27) é marcada por jogos das principais ligas europeias, com destaque para Wolverhampton x Aston Villa no Campeonato Inglês, Porto x Arouca no Português e Strasbourg x Lens no Francês. No Brasil, atenção para as semifinais do Carioca e o quadrangular de descenso do Catarinense.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026):

Campeonato Japonês

7h – Vissel Kobe x Avispa Fukuoka – Canal GOAT

1h* – Yokohama F. Marinos x Tokyo Verdy – Canal GOAT

*Jogo na madrugada de sábado (28)

Campeonato Ucraniano

8h – Dínamo de Kiev x Epitsentr – OneFootball

10h30 – Shakhtar Donetsk x Veres Rivne – OneFootball

Campeonato Turco

14h – Trabzonspor x Fatih Karagümrük – Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 – Dynamo Dresden x Darmstadt – Canal GOAT e OneFootball

14h30 – Fortuna Düsseldorf x Bochum – OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

15h – Monza x Virtus Entella – OneFootball

17h – Sampdoria x Bari – SportyNet

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

15h – Hoffenheim II x 1860 Munique – OneFootball

Campeonato Português

15h45 – Porto x Arouca – ESPN 4 e Disney+

17h45 – Sporting x Estoril – Disney+

Campeonato Saudita

16h – Al Shabab x Al Hilal – Canal GOAT e Sportv

16h – Al Ittihad x Al Khaleej – Canal GOAT

Campeonato Alemão

16h30 – Augsburg x Colônia – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 – Albacete x Almería – Disney+

Campeonato Italiano

16h45 – Parma x Cagliari – Disney+

Campeonato Francês

16h45 – Strasbourg x Lens – CazéTV

Campeonato Espanhol

17h – Levante x Alavés – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês

17h – Wolverhampton x Aston Villa – Xsports e Disney+

Jogadores do Aston Villa comemorando gol (Foto: Darren Staples/AFP)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Bristol City x Watford – Disney+

Brasileirão sub-20

19h – Palmeiras sub-20 x Athletico-PR sub-20 – Sportv

Campeonato Uruguaio

20h – Cerro x Boston River – Disney+

Campeonato Catarinense (Quadrangular de Descenso)

20h – Joinville x Figueirense – N Sports, SportyNet e Metrópoles Esportes

Campeonato Carioca (Semifinal da Taça Rio)

20h – Volta Redonda x Bangu – Premiere

Amistoso Feminino

22h – Costa Rica (F) x Brasil (F) – Sportv

