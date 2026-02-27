Destacou-se em clássicos, sendo o maior goleador contra Vasco, Flamengo e Fluminense.

É o maior artilheiro da história do clube, com 316 gols em 448 jogos.

A história de Quarentinha no Botafogo é inseparável da fase mais gloriosa do clube no século XX. Entre 1954 e 1964, o atacante construiu uma trajetória marcada por regularidade, eficiência e uma impressionante capacidade de decidir partidas importantes. Em um período em que o futebol carioca concentrava alguns dos maiores talentos do país, ele se firmou como o principal goleador alvinegro. O Lance! relembra a história de Quarentinha no Botafogo: jogos, gols e estatísticas.

Quarentinha atuou em um time que se tornaria referência histórica. Ao lado de nomes como Garrincha, Didi, Amarildo e Zagallo, integrou um dos ataques mais célebres do futebol brasileiro. Enquanto os companheiros eram reconhecidos pela criatividade e pela habilidade, coube a ele a função mais objetiva e decisiva: transformar jogadas em gols.

Os números reforçam a dimensão de seu legado. Com pouco mais de 300 gols pelo Botafogo, ele ocupa o posto de maior artilheiro da história do clube, posição que atravessou décadas sem ser ameaçada. Mesmo com pequenas divergências entre diferentes levantamentos estatísticos, todas as fontes especializadas convergem na mesma conclusão: nenhum outro jogador balançou tantas vezes as redes com a camisa alvinegra.

A importância de Quarentinha não se resume à quantidade de gols. Ele foi protagonista em clássicos, decisivo em campanhas de título e constante em temporadas sucessivas. Seu desempenho entre o fim dos anos 1950 e o início da década de 1960 ajudou a consolidar o Botafogo como uma das maiores forças do futebol nacional.

Discreto fora de campo e pouco afeito a celebrações espalhafatosas, construiu uma imagem de profissional dedicado. Tornou-se célebre por não comemorar seus gols, afirmando que estava apenas cumprindo sua obrigação. Esse perfil reservado contrastava com o impacto de suas atuações, sempre determinantes em momentos-chave.

A história de Quarentinha no Botafogo

Jogos, gols e médias no Botafogo

Existem pequenas variações nos números conforme o critério adotado pelas fontes históricas. Ainda assim, os registros apontam para um intervalo bastante próximo:

Jogos pelo time principal: entre 442 e 446 partidas. Gols pelo time principal: entre 308 e 313 gols.

Alguns levantamentos mais detalhados indicam 298 gols pela equipe principal e 18 pelos aspirantes, totalizando 316 gols em 448 jogos quando consideradas ambas as categorias.

Mesmo com diferenças de três a cinco gols entre as bases consultadas, a condição de maior goleador da história do Botafogo permanece incontestável.

Gols em clássicos e recordes internos de Quarentinha

Os números de Quarentinha em confrontos diretos contra os principais rivais reforçam sua relevância histórica.

Foi o maior artilheiro do Botafogo no clássico contra o Club de Regatas Vasco da Gama, com 17 gols marcados. Contra o Clube de Regatas do Flamengo, aparece entre os principais goleadores alvinegros, com 14 gols. No duelo diante do Fluminense Football Club, ocupa a terceira posição histórica, com 10 gols.

No Estádio do Maracanã, palco central do futebol carioca na época, marcou 93 gols em 141 jogos, consolidando-se como o maior artilheiro do clube no estádio.

Também figura entre os jogadores com mais partidas pelo time principal, sendo frequentemente citado entre os cinco atletas que mais vestiram a camisa do Botafogo em competições oficiais.

Títulos conquistados pelo Botafogo

Considerando as principais competições oficiais, os títulos mais relevantes do período de Quarentinha incluem:

Campeonato Carioca de 1957.

Campeonato Carioca de 1961.

Campeonato Carioca de 1962.

Torneio Rio-São Paulo de 1962.

Torneio Rio-São Paulo de 1964.

Alguns levantamentos ampliam a contagem ao incluir troféus amistosos e torneios internacionais não oficiais, elevando o total geral de conquistas. Ainda assim, os grandes marcos competitivos do período são os títulos estaduais e os torneios interestaduais.

Artilharias individuais

Além das conquistas coletivas, Quarentinha destacou-se como artilheiro de campeonatos.

Foi artilheiro do Campeonato Carioca em 1958, com 19 gols, e repetiu o feito em 1959 e 1960, ambas as vezes com 25 gols. A sequência de três artilharias consecutivas consolidou seu nome como o principal goleador do futebol carioca naquele momento.

Também foi artilheiro do Torneio Rio-São Paulo de 1960, marcando todos os 11 gols do Botafogo contra equipes paulistas naquela edição.

Perfil, estilo de jogo e legado

Nome completo: Waldir Cardoso Lebrêgo.

Posição: atacante, atuando predominantemente como centroavante finalizador.

Passagem no Botafogo: de 1954 a 1964, com breve empréstimo ao Bonsucesso em 1956.

Quarentinha era reconhecido pelo chute extremamente forte, especialmente de perna esquerda, frequentemente comparado ao de Pepe, ídolo do Santos Futebol Clube. Sua principal característica era a objetividade: poucos floreios, máxima eficiência.

Em um elenco repleto de protagonistas técnicos e midiáticos, foi o artilheiro silencioso que sustentou campanhas vitoriosas. Seus mais de 300 gols permanecem como referência histórica e estatística na trajetória do Botafogo.