São Paulo embala maior sequência em meses e encara o Palmeiras em alta

O São Paulo vive uma das melhores sequências dos últimos anos. São oito jogos de invencibilidade e cinco vitórias consecutivas, marca que, em um recorte de cinco temporadas, foi alcançada apenas quatro vezes. O momento positivo serve como combustível para o clássico que vale vaga na final do Campeonato Paulista. O Tricolor enfrenta o Palmeiras no domingo, na Arena Barueri.

continua após a publicidade

Coincidentemente, dentro desse mesmo período de cinco anos, é a terceira vez que a equipe atinge sequência semelhante sob o comando de Hernán Crespo. A mais recente havia sido entre julho e agosto de 2025, também com o treinador argentino.

Antes disso, o São Paulo emplacou seis vitórias seguidas em março de 2022, na gestão de Rogério Ceni. A maior série recente ocorreu em abril de 2021, novamente com Crespo, quando o time conquistou oito triunfos consecutivos. Considerando os últimos dez compromissos, o Tricolor soma sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas, números que reforçam a consistência da equipe no momento decisivo da temporada.

continua após a publicidade

O São Paulo voltou a largar forte no Campeonato Brasileiro também. Esta foi a quinta vez na sua história que alcançou, pelo menos, 10 pontos nas quatro primeiras rodadas da competição. A marca já havia sido registrada em 1996, 2004, 2011, quando somou 12 pontos, e 2019. Em 2026, o Tricolor repete o desempenho consistente e confirma um dos melhores inícios de campanha no torneio nacional.

+ Aposte nos jogos do São Paulo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tricolor soma bons números na temporada (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press) <br>

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo decide futuro contra o Palmeiras

O São Paulo enfrentou dois polos opostos neste começo de temporada. No início do ano, viveu um começo ruim. Nas cinco primeiras partidas de 2026, foram três derrotas, um empate e uma derrota. Agora, é um Tricolor que volta a sonhar mais alto.

continua após a publicidade

O São Paulo enfrenta o Palmeiras no domingo, dia 1, na Arena Barueri. Nos clássicos entre Palmeiras e São Paulo disputados na Arena Barueri, o retrospecto recente mostra leve vantagem palmeirense. Pelo Campeonato Paulista de 2026, o Palmeiras venceu por 3 a 1. No Campeonato Brasileiro Série A de 2025, novo triunfo alviverde, desta vez por 1 a 0. Já em 2012, também pelo Brasileirão, as equipes empataram em 1 a 1 no mesmo estádio.



