Crespo elogia postura do São Paulo em vitória sobre o Fluminense

A vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo, no MorumBis, agradou ao técnico Hernán Crespo. O treinador destacou a postura do São Paulo diante das dificuldades durante a partida — como o pênalti desperdiçado e um gol anulado pelo VAR — e elogiou a entrega do time durante os 90 minutos. Para ele, a atuação confirma que a equipe está evoluindo e trilhando um bom caminho.

— O jogo foi bom. Estou muito contente pelos atletas, pela forma que jogamos. Sobretudo pelas situações adversas. Não é fácil errar um pênalti, o VAR anulou gol… E o time seguiu igual, com vontade de jogar e recuperar a bola. O resultado é consequência de tudo isso — afirmou Crespo.

Com o resultado, o Tricolor alcança a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, somando 22 pontos. A melhora na tabela representa um alívio para Crespo, que assumiu a equipe quando ainda rondava a zona de rebaixamento.

— É um momento que o time está bem. Gosta de jogar e tem muita vontade de recuperar bola. Quando se tem essas duas coisas, tem um time perigoso. A ideia é manter essa identidade. Para isso temos que dosar as energias. Mas, vamos seguir na mesma linha. Se quisermos fazer bons jogos, precisamos seguir esse caminho — analisou o treinador argentino.

Foi o terceiro triunfo consecutivo do São Paulo na competição, após as vitórias sobre o Corinthians (2 a 0) e Juventude (1 a 0), consolidando a boa fase sob o comando do novo treinador.

— O time começou a pontuar. Agora vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas, o Brasileirão é difícil. O jogo de hoje estava controlado, mas a qualidade do adversário colocou o 2 a 1. Vamos jogo a jogo, dia a dia — finalizou Crespo.

Agora, o foco se volta para a Copa do Brasil. O time encara o Athletico-PR nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no MorumBis, pelo jogo de ida das oitavas de final. Já pelo Brasileiro, o próximo desafio será no domingo, diante do Internacional, às 20h30, no Beira-Rio.