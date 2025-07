Um dos principais jogos do Palmeiras nesta temporada acontecem na quarta-feira (30), quando o time comandado por Abel Ferreira vai enfrentar o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dois dos quatro jogadores atualmente no departamento médico do clube avançaram em suas recuperações, mas ainda não são peças confirmadas no Derby.

O atacante Bruno Rodrigues e o meia-atacante Felipe Anderson foram a campo no último treinamento do time na Academia de Futebol e devem retornar hoje para os mesmos trabalhos. Já a escalação deve ter pelo menos uma mudança para o clássico: o retorno de Aníbal Moreno na vaga de Emi Martínez, titular na partida contra o Grêmio.

Outra possível mudança, principalmente de Felipe Anderson for desfalque neste duelo, deve ser a entrada de Ramón Sosa na esquerda do campo, setor que foi ocupado por Luighi no último jogo. Caso se confirme, será a primeira partida do uruguaio como titular no Palmeiras.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Luighi (Sosa), Facundo Torres e Vitor Roque.

Departamento médico do Palmeiras

Atualmente, quatro atletas estão no departamento médico do clube. O atacante Bruno Rodrigues, que não entra em campo há mais de um ano, e o meia-atacante Felipe Anderson, com inflamação no quadril, cumpriram cronograma interno e também no campo.

Já o também atacante Paulinho, fora da temporada em razão de cirurgia na canela direita, e o zagueiro Murilo, com lesão muscular na coxa esquerda, ficaram no centro de excelência com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.