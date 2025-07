Corinthians quer renegociar com Memphis, mas vê obstáculos para acordo

A diretoria do Corinthians busca alternativas para viabilizar a operação envolvendo Memphis. Com contrato até junho de 2026, o holandês é um dos principais destaques do Timão, mas os valores envolvidos no acordo têm sido uma dor de cabeça.

A casa de apostas Esportes da Sorte auxiliou o Corinthians com parte do salário, cerca de R$ 57 milhões, mas o clube ainda precisa quitar o restante, além de bonificações, como R$ 4,7 milhões pelo título do Paulistão. O jogador também tem a receber cerca R$ 4,5 milhões por 25 participações em gols pelo Timão.

O contrato foi elaborado em setembro do ano passado, ainda sob a gestão de Augusto Melo, atualmente afastado do cargo. Internamente, membros da diretoria comandada por Osmar Stábile não aprovam os termos do acordo e até cogitam uma renegociação, embora avaliem que Memphis dificilmente aceitará.

O jogador tem o interesse de permanecer no Corinthians. Restando um ano para a Copa do Mundo, Memphis acredita que uma mudança de time poderia prejudicar sua preparação para defender a Holanda. Vale lembrar que o atacante voltou a ser convocado por Koeman justamente enquanto defendia o Timão.

O Corinthians está à mercê de Memphis. A multa rescisória do atacante é de 10 milhões de euros (R$ 64,8 milhões). Para encerrar o vínculo, o clube precisaria chegar a um acordo com o jogador; caso contrário, teria que pagar o valor integral de forma à vista.

Memphis possui contrato com o Timão até metade do ano que vem (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Renegociação

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stábile, afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28) que as pendências financeiras com Memphis estão resolvidas e que o clube está aberto à renegociação, se o atleta demonstrar interesse.

— Não fui procurado ainda. Se ele nos procurar e pedir, claro que vamos conversar. Estamos abertos a falar com todos os jogadores. Tem outros que vão vencer contrato na frente e vamos conversar, não tem problema nenhum. Mas não recebi qualquer sinalização do estafe dele. De qualquer forma, estamos à disposição — disse o presidente.