Times do Brasileirão sofrem para encaixar férias e pré-temporada em 2026
Semifinalistas da Copa do Brasil e Flamengo terão intervalo curto
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada de 2025 acabou para alguns clubes nesse domingo (7), com a realização da última rodada do Brasileirão: as exceções são os semifinalistas da Copa do Brasil (Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco) e o Flamengo, que disputa a Copa Intercontinental. Mas mal vai dar para respirar: a cabeça de muitos times já está em 2026, quando, de forma inédita, o Brasileiro começará no fim de janeiro.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Gols, assistências, desarmes, dribles e mais: os líderes do Brasileirão 2025
Futebol Nacional08/12/2025
- Futebol Nacional
Brasileirão: confira classificados para Libertadores e Sul-Americana e rebaixados
Futebol Nacional07/12/2025
- Futebol Nacional
Brasileirão 2026: quem são os times que vão disputar o torneio
Futebol Nacional07/12/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
No caso das equipes que encerraram seus compromissos do ano no fim de semana, não será uma missão tão difícil ajustar o planejamento. A maioria inicia as férias nesta segunda-feira (8) e retorna para pré-temporada por volta do dia 2 de janeiro, ou seja, os jogadores terão um pouco menos de um mês de descanso. Os estaduais estão previstos para começar no dia 11, mas é possível que alguns clubes optem por utilizar atletas reservas ou sub-20 nos primeiros confrontos.
O cenário para os cinco clubes que ainda têm jogos em 2025, porém, é bem delicado. Se chegar à final da Copa Intercontinental, o Flamengo disputará o último duelo no dia 17 de dezembro. Quatro dias depois, os dois finalistas da Copa do Brasil decidem a taça. Isso significa que 20 dias separam o fim de uma temporada e começo da outra, intervalo muito curto para encaixe de férias e pré-temporada. E todos, dessa vez, precisam chegar ao fim do primeiro mês do ano já em boa forma para o início do Brasileirão.
A situação é ainda mais complicada especificamente para Flamengo e Fluminense, que disputaram o Mundial de Clubes durante a temporada e já realizaram um total de mais de 70 jogos. Os dois clubes, portanto, são os que mais precisariam dar férias consideráveis aos seus atletas, mas não terão viabilidade para isso. O Tricolor estuda dividir o período de descanso entre o fim do ano e o meio de 2026, durante a disputa da Copa do Mundo.
➡️ Flamengo x Cruz Azul: desgastes diferentes marcam jogo da Copa Intercontinental
Clubes com mais jogos no mundo em 2025
80 - Bahia*
77 - Fluminense (pode chegar a 80)*
76 - Palmeiras
75 - Flamengo (pode chegar a 78)*
73 - Atlético-MG*
70 - Corinthians (pode chegar a 73)
70 - Botafogo*
70 - América de Cali
69 - Atlético Nacional
67 - Vasco (pode chegar a 70)*
*Clubes cariocas e Atlético-MG jogaram as três primeiras rodadas do Estadual com reservas
*Bahia jogou o Estadual com o time reserva
O Campeonato Carioca, que começará no dia 14 de janeiro, obriga os times a utilizarem suas equipes principais a partir da 4ª rodada. Possivelmente, ela será disputada no fim de semana anterior ao início do Brasileirão, dias 24 e 25. O mais provável, então, é que os grandes escalem os jovens nos três compromissos iniciais e realizem a pré-temporada neste período.
Ao mudar o calendário do próximo ano, distribuindo os jogos do Brasileirão ao longo dos 12 meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis justamente reduzir o desgaste e comportar a pausa para a Copa do Mundo — 50 dias entre junho e julho —, no entanto, isso diminuiu o intervalo entre uma temporada e outra.
➡️ Relembre todas as mudanças no calendário da CBF para 2026
Campeão brasileiro e da Libertadores, time mais desgastado consequentemente, o Botafogo encerrou a temporada de 2024 no dia 11 de dezembro, quando foi derrotado pelo Pachuca na Copa Intercontinental. Mas o Alvinegro só retornou para a pré-temporada no dia 14 de janeiro, mais de um mês depois, também utilizando reservas nos primeiros jogos do Estadual. Entre 2025 e 2026, será inviável que os cinco clubes citados concedam férias tão grandes.
Planejamentos de alguns clubes do Brasileirão para 2026
Flamengo: definirá após a Copa Intercontinental
Palmeiras: ainda não definiu
Cruzeiro: provavelmente retorna para pré-temporada no dia 6
Fluminense: definirá após a Copa do Brasil
Bahia: retorna para pré-temporada no dia 5
Botafogo: ainda não definiu
São Paulo: retorna para pré-temporada no dia 2
Corinthians: definirá após a Copa do Brasil
Grêmio: retorna para pré-temporada no dia 2
Vasco: definirá após a Copa do Brasil
Atlético-MG: retorna para pré-temporada no dia 2
Santos: definirá planejamento nesta segunda-feira (8)
Vitória: ainda não definiu
Internacional: provavelmente retorna para pré-temporada no dia 2
Coritiba: retorna para pré-temporada no dia 27 de dezembro (jogará primeiras rodadas do Estadual com time sub-23)
Athletico-PR: retorna para pré-temporada no dia 2 (jogará Estadual com time sub-20)
Calendário do futebol brasileiro em 2026
Estaduais: 11 de janeiro a 8 de março
Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho
Copa Verde: 25 de março a 7 de junho
Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho
Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro
Brasileirão: 28 de janeiro a 2 de dezembro
Série B: 21 de março a 28 de novembro
Série C: 5 de abril a 25 de outubro
Série D: 5 de abril a 13 de setembro
Libertadores: 18 de fevereiro a 28 de novembro
Sul-Americana: 8 de abril a 21 de novembro
Recopa Sul-Americana: 18 e 25 de fevereiro
Copa do Mundo: 11 de junho a 19 de julho
Copa Intercontinental: 9 a 16 de dezembro
Janelas de transferências: 5 de janeiro a 3 de março; e 20 de julho a 11 de setembro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias