Times do Brasileirão sofrem para encaixar férias e pré-temporada em 2026

A temporada de 2025 acabou para alguns clubes nesse domingo (7), com a realização da última rodada do Brasileirão: as exceções são os semifinalistas da Copa do Brasil (Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco) e o Flamengo, que disputa a Copa Intercontinental. Mas mal vai dar para respirar: a cabeça de muitos times já está em 2026, quando, de forma inédita, o Brasileiro começará no fim de janeiro.

No caso das equipes que encerraram seus compromissos do ano no fim de semana, não será uma missão tão difícil ajustar o planejamento. A maioria inicia as férias nesta segunda-feira (8) e retorna para pré-temporada por volta do dia 2 de janeiro, ou seja, os jogadores terão um pouco menos de um mês de descanso. Os estaduais estão previstos para começar no dia 11, mas é possível que alguns clubes optem por utilizar atletas reservas ou sub-20 nos primeiros confrontos.

O cenário para os cinco clubes que ainda têm jogos em 2025, porém, é bem delicado. Se chegar à final da Copa Intercontinental, o Flamengo disputará o último duelo no dia 17 de dezembro. Quatro dias depois, os dois finalistas da Copa do Brasil decidem a taça. Isso significa que 20 dias separam o fim de uma temporada e começo da outra, intervalo muito curto para encaixe de férias e pré-temporada. E todos, dessa vez, precisam chegar ao fim do primeiro mês do ano já em boa forma para o início do Brasileirão.

A situação é ainda mais complicada especificamente para Flamengo e Fluminense, que disputaram o Mundial de Clubes durante a temporada e já realizaram um total de mais de 70 jogos. Os dois clubes, portanto, são os que mais precisariam dar férias consideráveis aos seus atletas, mas não terão viabilidade para isso. O Tricolor estuda dividir o período de descanso entre o fim do ano e o meio de 2026, durante a disputa da Copa do Mundo.

Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, em ação no Mundial de Clubes contra o Al Hilal (Foto: Michael Reaves / AFP)

Clubes com mais jogos no mundo em 2025

80 - Bahia*

77 - Fluminense (pode chegar a 80)*

76 - Palmeiras

75 - Flamengo (pode chegar a 78)*

73 - Atlético-MG*

70 - Corinthians (pode chegar a 73)

70 - Botafogo*

70 - América de Cali

69 - Atlético Nacional

67 - Vasco (pode chegar a 70)*

*Clubes cariocas e Atlético-MG jogaram as três primeiras rodadas do Estadual com reservas

*Bahia jogou o Estadual com o time reserva

O Campeonato Carioca, que começará no dia 14 de janeiro, obriga os times a utilizarem suas equipes principais a partir da 4ª rodada. Possivelmente, ela será disputada no fim de semana anterior ao início do Brasileirão, dias 24 e 25. O mais provável, então, é que os grandes escalem os jovens nos três compromissos iniciais e realizem a pré-temporada neste período.

Ao mudar o calendário do próximo ano, distribuindo os jogos do Brasileirão ao longo dos 12 meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis justamente reduzir o desgaste e comportar a pausa para a Copa do Mundo — 50 dias entre junho e julho —, no entanto, isso diminuiu o intervalo entre uma temporada e outra.

Campeão brasileiro e da Libertadores, time mais desgastado consequentemente, o Botafogo encerrou a temporada de 2024 no dia 11 de dezembro, quando foi derrotado pelo Pachuca na Copa Intercontinental. Mas o Alvinegro só retornou para a pré-temporada no dia 14 de janeiro, mais de um mês depois, também utilizando reservas nos primeiros jogos do Estadual. Entre 2025 e 2026, será inviável que os cinco clubes citados concedam férias tão grandes.

Planejamentos de alguns clubes do Brasileirão para 2026

Flamengo: definirá após a Copa Intercontinental

Palmeiras: ainda não definiu

Cruzeiro: provavelmente retorna para pré-temporada no dia 6

Fluminense: definirá após a Copa do Brasil

Bahia: retorna para pré-temporada no dia 5

Botafogo: ainda não definiu

São Paulo: retorna para pré-temporada no dia 2

Corinthians: definirá após a Copa do Brasil

Grêmio: retorna para pré-temporada no dia 2

Vasco: definirá após a Copa do Brasil

Atlético-MG: retorna para pré-temporada no dia 2

Santos: definirá planejamento nesta segunda-feira (8)

Vitória: ainda não definiu

Internacional: provavelmente retorna para pré-temporada no dia 2

Coritiba: retorna para pré-temporada no dia 27 de dezembro (jogará primeiras rodadas do Estadual com time sub-23)

Athletico-PR: retorna para pré-temporada no dia 2 (jogará Estadual com time sub-20)

Calendário do futebol brasileiro em 2026

Estaduais: 11 de janeiro a 8 de março

Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho

Copa Verde: 25 de março a 7 de junho

Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Brasileirão: 28 de janeiro a 2 de dezembro

Série B: 21 de março a 28 de novembro

Série C: 5 de abril a 25 de outubro

Série D: 5 de abril a 13 de setembro

Libertadores: 18 de fevereiro a 28 de novembro

Sul-Americana: 8 de abril a 21 de novembro

Recopa Sul-Americana: 18 e 25 de fevereiro

Copa do Mundo: 11 de junho a 19 de julho

Copa Intercontinental: 9 a 16 de dezembro

Janelas de transferências: 5 de janeiro a 3 de março; e 20 de julho a 11 de setembro