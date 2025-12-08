O Flamengo inicia na próxima quarta-feira (10), no Catar, a caminhada na Copa Intercontinental contra um adversário que historicamente tem sido um obstáculo: o Cruz Azul. Em três jogos entre as equipes, o Rubro-Negro soma um empate e duas derrotas, com dois gols marcados e cinco sofridos.

Todos os duelos aconteceram em torneios amistosos no México, e dois desses encontros ocorreram em 1985. No primeiro, empate por 2 a 2 e derrota nos pênaltis; Aldair e Chiquinhos fizeram os gols do Mais Querido, que era comandado por Zagallo. Uma semana depois, o Cruz Azul voltou a superar o time carioca, desta vez por 2 a 0.

O terceiro e último confronto aconteceu em 1987, com nova vitória dos mexicanos por 1 a 0. O Flamengo entrou em campo sem Zico, mas com o time base campeão da Copa União e comandado por Antônio Lopes.

Confrontos com o Cruz Azul

1985 – Torneio Juarez: Flamengo 2 (8) x (9) 2 Cruz Azul;

1985 – Torneio Quadrangular Rosa de Ouro: Flamengo 0 x 2 Cruz Azul;

1987 – Torneio Azteca: Flamengo 0 x 1 Cruz Azul.

Histórico do Flamengo conta mexicanos

O duelo com o Cruz Azul marca o reencontro do clube carioca com adversários mexicanos, e o retrospecto geral também preocupa os rubro-negros. Somando todos os jogos oficiais e amistosos contra equipes do país, o Flamengo registra seis vitórias, dois empate e 12 derrotas, com 24 gols marcados e 33 sofridos. Há, ainda, dois confrontos com a seleção do México: empate por 2 a 2 no Estádio Azteca, em 1962, e derrota por 3 a 2 em Los Angeles, em 1987.

Além dos números, a história não traz boas lembranças ao Mais Querido diante de clubes mexicanos. Em 2008, um Maracanã lotado viu o América-MEX eliminar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Apesar da vitória carioca por 4 a 2 no Estádio Azteca, o 3 a 0 sofrido em casa — com dois gols de Salvador Cabañas — encerrou a campanha rubro-negra.

Já em 2014, mais uma frustração. Precisando apenas vencer em casa para avançar às oitavas da Libertadores, o Flamengo recebeu o León pela última rodada da fase de grupos, mas foi derrotado por 3 a 2 e deixou a competição.

Desempenho do Flamengo contra cada clube mexicano:

América: 1 vitória, 3 derrotas (5 gols pró, 10 gols contra) Atlas: 1 derrota (1 GP, 2 GC) Chivas Guadalajara: 1 vitória, 1 derrota (2 GP, 1 GC) Cruz Azul: 1 empate, 2 derrotas (2 GP, 5 GC) El Oro: 1 vitória (3 GP, 0 GC) León: 1 vitória, 2 derrotas (4 GP, 5 GC) Monterrey: 2 vitórias, 1 empate (5 GP, 3 GC) Necaxa: 1 derrota (1 GP, 2 GC) Universidad Autónoma: 1 derrota (1 GP, 2 GC)

A estreia contra o Cruz Azul abre o caminho do Flamengo na Copa Intercontinental. Se vencer, a equipe enfrenta o Pyramids (Egito) no sábado (13); em caso de nova classificação, disputa a final contra o PSG no dia 17. Todos os jogos acontecem no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Flamengo derrotado pelo León, do México, na Libertadores de 2014; equipe enfrenta o Cruz Azul na Copa Intercontinental 2025 (Foto: Mexsport/Fotoarena)

