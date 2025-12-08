O volante do Vasco, Hugo Moura, encerra 2025 marcado por um indesejado destaque: o volante foi o segundo jogador com mais expulsões entre todos os atletas da Série A, acumulando três cartões vermelhos ao longo da temporada — duas expulsões diretas e uma por dupla advertência.

Além disso, o atleta recebeu 11 cartões amarelos nas 59 partidas que disputou no ano, confirmando o alto índice de faltas e envolvimento em jogadas de maior intensidade.

Ranking de expulsões na Série A

José Martínez (Corinthians) – 4 expulsões

Hugo Moura (Vasco) – 3 expulsões

Gonzalo Escobar (Santos) – 3 expulsões

Plata (Flamengo) – 3 expulsões

Hugo Moura foi expulso no jogo entre Atlético-MG e Vasco, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Expulsões poderiam ter sido ainda mais numerosas

Um episódio emblemático envolvendo o Vasco quase mudou esse número. Na goleada cruzmaltina por 6 a 0 sobre o Santos, logo no primeiro minuto de jogo, Hugo Moura deu uma entrada temerária em Tiquinho Soares. Apesar da força do lance, o volante recebeu apenas cartão amarelo.

Durante a transmissão da Rede Globo, o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira afirmou que o árbitro Ramon Abatti Abel errou ao não aplicar o cartão vermelho direto. Segundo ele, a falta de Hugo Moura era para expulsão.

Apesar da expulsão contra o Atlético-MG, Hugo Moura está liberado para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O jogador vai cumprir a suspensão na primeira partida do Campeonato Brasileiro de 2026.

