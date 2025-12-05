Ao primeiro olhar, o Flamengo parece ter o desgaste como inimigo no confronto com o Cruz Azul, o primeiro na Copa Intercontinental. O Rubro-Negro já disputou 74 jogos no ano (4º com mais partidas no mundo) e pode chegar a 77 se alcançar a final. Do outro lado, o rival mexicano entrou em campo 53 vezes desde janeiro. Mas dessa vez o cansaço imediato não será dos brasileiros.

A vitória contra o Ceará confirmou o título antecipado do Brasileirão e livrou o Flamengo de uma logística assustadora: teria que jogar no domingo (7), três dias antes da estreia no torneio mundial, que acontece em Doha, no Catar, a um voo de 17 horas de distância do Rio de Janeiro. E é por situação parecida que o Cruz Azul vai passar, com a diferença de jogar no sábado (horário local), mas encarar um trajeto ainda maior saindo da Cidade do México.

Além disso, o compromisso do rival rubro-negro é muito importante, então terá que atuar com força máxima. É o jogo de volta da semifinal do torneio Apertura da Liga Mexicana. Na ida, em casa, empatou por 1 a 1 com o Tigres. Agora, atua fora dos seus domínios buscando vaga na decisão. Se a equipe conseguir a classificação, obrigará os organizadores do campeonato a postergarem as partidas da final, marcadas para os dias 11 e 14.

Willer Ditta, do Cruz Azul, disputa bola com jogador do Tigres em confronto da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza / AFP)

O que vai pesar mais no Clássico das Américas?

Apesar da maratona recente, o Cruz Azul vive situação bem diferente do Flamengo, já que o calendário mexicano se inicia no meio do ano. Em junho, chegou a ter pausa de 20 dias e pré-temporada. Chega, então, no auge físico, em contraste ao cansaço de fim de temporada rubro-negro. Por outro lado, virá de uma maratona: jogo importante + longa viagem. Enquanto o clube brasileiro terá tempo para se preparar, com foco total no desafio derradeiro de 2025, o time mexicano jogará "no susto" e, se classificado para a final do torneio nacional, com a atenção dividida.

Calendário de Flamengo e Cruz Azul nos próximos dias

Sexta-feira (5): Flamengo de folga; Cruz Azul se prepara para jogo decisivo

Sábado (6): Flamengo viaja para o Catar; Cruz Azul enfrenta o Tigres

Domingo (7): Flamengo chega ao Catar; Cruz Azul viaja para o Catar

Segunda-feira (8): Flamengo se prepara; Cruz Azul chega ao Catar

Quarta-feira (10): Flamengo e Cruz Azul se enfrentam, às 14h (de Brasília)

Sábado (13): vencedor enfrenta o Piramyds, do Egito

Quarta-feira (17): vencedor enfrenta o PSG, da França

Números dos times em 2025

Flamengo

74 jogos

47V | 16E | 11D

71% de aproveitamento

135 gols marcados (1,8 por jogo)

46 gols sofridos (0,6 por jogo)

Cruz Azul

53 jogos

29V | 18E | 6D

66% de aproveitamento

92 gols marcados (1,7 por jogo)

57 gols sofridos (1,1 por jogo)