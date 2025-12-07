Brasileirão 2026: quem são os times que vão disputar o torneio

Baralhas foi o autor do gol que livrou o Vitória do Rebaixamento (Foto: Joao Aurelio/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br>

O Campeonato Brasileiro 2025 acabou neste domingo (07) e, agora, já temos definidos os 20 clubes que irão participar do Brasileirão 2026. Nesta 38ª rodada, cinco times ainda brigavam para escapar das últimas duas posições em aberto no Z4 - já que Juventude (19º) e Sport (20º) estavam matematicamente rebaixados. No final, os rivais Fortaleza e Ceará deram adeus à Série A e jogarão a Série B do ano que vem. Coritiba, Athletico, Chapecoense e Remo subiram para a elite do futebol brasileiro e vão disputar o torneio.

Briga para escapar do rebaixamento

Com todos os jogos que decidiam os últimos rebaixados ocorrendo simultaneamente, a configuração do Z4 do Brasileirão mudou algumas vezes ao longo da tarde deste domingo.

O Santos, que tinha o menor risco de cair, venceu bem o Cruzeiro, por 3 a 0, na Vila Belmiro, e chegou aos 47 pontos. O time da Vila terminou em 12º e vai para a Sul-Americana.

Vitória e o Internacional precisavam vencer os seus respectivos jogos e torcer por uma combinação de resultados para ficarem na Série A. E foi isso que aconteceu. No Barradão, Baralhas fez 1 a 0 sobre o São Paulo. E, no Beira-Rio, o Colorado fez 3 a 1 pra cima do Red Bull Bragantino.

Os dois contaram com os resultados dos rivais Ceará e Fortaleza. O Vozão perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras, no Castelão, e o Leão foi derrotado por 4 a 2 para o Botafogo, no Nilton Santos. Assim, a dupla cearense se juntará a Sport e a Juventude na Série B de 2026.

Acesso para a Série A

No lugar dos quatro que caíram, sobem para o Campeonato Brasileiro 2026: o Coritiba, que foi campeão da Série B com 68 pontos, e já tinha garantido o acesso na penúltima rodada do torneio.

O rival Athletico, que emplacou cinco vitórias consecutivas e terminou o campeonato na segunda colocação. Além de Chapecoense e Remo, que venceram na última rodada da Série B e carimbaram a vaga para o Brasileirão 2026.

Veja todos os times que vão disputar o Brasileirão 2026:

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Fluminense

Botafogo

Bahia

São Paulo

Grêmio

Red Bull Bragantino

Atlético-MG

Santos

Corinthians

Vasco

Vitória

Internacional

Coritiba

Athletico

Chapecoense

Remo