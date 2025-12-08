menu hamburguer
Cruzeiro supera Flamengo e Mirassol e domina seleção do Bola de Prata 2025

Clube mineiro emplacou quatro jogadores na equipe ideal; Rubro-Negro, Mirassol, Palmeiras e Vasco também tiveram representantes

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 08/12/2025
13:36
Kaio Jorge ao lado de Matheus Pereira (Foto: DENIS DIAS/Gazeta Press)
imagem cameraKaio Jorge ao lado de Matheus Pereira (Foto: DENIS DIAS/Gazeta Press)
Terceiro colocado no Brasileirão, o Cruzeiro superou o Flamengo em número de premiados e dominou a seleção do Bola de Prata da ESPN, que elege a escalação ideal da competição. O anúncio dos vencedores aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (8), em São Paulo.

O clube mineiro emplacou o zagueiro Fabrício Bruno, os meias Lucas Romero e Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge na equipe ideal. Já o campeão Flamengo fechou com três representantes: o zagueiro Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro.

Rafael Guanaes, responsável por liderar a campanha histórica do Mirassol, que terminou a competição na quarta colocação e garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, foi eleito o melhor treinador da temporada. Dentro de campo, o clube teve como representantes o goleiro Walter e o lateral Reinaldo na seleção.

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, e o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, completaram a lista dos onze jogadores premiados.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, foi eleito um dos três melhores atacantes no prêmio Bola de Prata da ESPN (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
Vitor Roque, atacante do Palmeiras, foi eleito um dos três melhores atacantes no prêmio Bola de Prata da ESPN (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Seleção do Brasileirão

  1. Goleiro: Walter (Mirassol)
  2. Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
  3. Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo)
  4. Zagueiro: Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  5. Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
  6. Volante: Lucas Romero (Cruzeiro)
  7. Meia: Matheus Pereira (Cruzeiro)
  8. Meia: Arrascaeta (Flamengo)
  9. Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro)
  10. Atacante: Vitor Roque (Palmeiras)
  11. Atacante: Pedro (Flamengo)
  12. Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)

Bola de Ouro

Arrascaeta, principal destaque do campeão Flamengo, superou a concorrência dos atacantes Vitor Roque, do Palmeiras, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, e conquistou a Bola de Ouro, premiação destinada ao melhor jogador da competição.

Revelação da competição

Allan, meio-campista do Palmeiras, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Promovido ao elenco profissional no início do ano, o jogador ganhou sequência, principalmente, na segunda metade da temporada e foi fudamental para a classificação alviverde à decisão da Libertadores e na luta até as rodadas finais pelo título nacional.

