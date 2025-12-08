Cruzeiro supera Flamengo e Mirassol e domina seleção do Bola de Prata 2025
Clube mineiro emplacou quatro jogadores na equipe ideal; Rubro-Negro, Mirassol, Palmeiras e Vasco também tiveram representantes
Terceiro colocado no Brasileirão, o Cruzeiro superou o Flamengo em número de premiados e dominou a seleção do Bola de Prata da ESPN, que elege a escalação ideal da competição. O anúncio dos vencedores aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (8), em São Paulo.
O clube mineiro emplacou o zagueiro Fabrício Bruno, os meias Lucas Romero e Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge na equipe ideal. Já o campeão Flamengo fechou com três representantes: o zagueiro Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro.
Rafael Guanaes, responsável por liderar a campanha histórica do Mirassol, que terminou a competição na quarta colocação e garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, foi eleito o melhor treinador da temporada. Dentro de campo, o clube teve como representantes o goleiro Walter e o lateral Reinaldo na seleção.
O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, e o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, completaram a lista dos onze jogadores premiados.
Seleção do Brasileirão
- Goleiro: Walter (Mirassol)
- Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
- Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo)
- Zagueiro: Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
- Volante: Lucas Romero (Cruzeiro)
- Meia: Matheus Pereira (Cruzeiro)
- Meia: Arrascaeta (Flamengo)
- Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Atacante: Vitor Roque (Palmeiras)
- Atacante: Pedro (Flamengo)
- Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)
Bola de Ouro
Arrascaeta, principal destaque do campeão Flamengo, superou a concorrência dos atacantes Vitor Roque, do Palmeiras, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, e conquistou a Bola de Ouro, premiação destinada ao melhor jogador da competição.
Revelação da competição
Allan, meio-campista do Palmeiras, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Promovido ao elenco profissional no início do ano, o jogador ganhou sequência, principalmente, na segunda metade da temporada e foi fudamental para a classificação alviverde à decisão da Libertadores e na luta até as rodadas finais pelo título nacional.
