Gols, assistências, desarmes, dribles e mais: os líderes do Brasileirão 2025

O Brasileirão de 2025 chegou ao fim nesse domingo (7) e é hora de olhar os principais destaques positivos e negativos nas estatísticas. Quem foi o artilheiro? E o maior garçom? Qual jogador mais desarmou? O Lance! te mostra abaixo, com números retirados do aplicativo "SofaScore".
Líderes de estatísticas do Brasileirão
Gols:
🥇 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 21
🥈 Arrascaeta (Flamengo), com 18
🥉 Vitor Roque (Palmeiras), com 16
Assistências:
🥇 Arrascaeta (Flamengo), com 14
🥈 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 8
🥈 Paulo Henrique (Vasco), com 8
Finalizações:
🥇 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 99
🥈 Pedro Raul (Ceará), com 93
🥉 Rayan (Vasco), com 92
Dribles certos:
🥇 Jhon Jhon (Bragantino), com 86
🥈 Paulo Henrique (Vasco), com 74
🥉 Ferrerinha (São Paulo), com 53
Passes certos:
🥇 Léo Pereira (Flamengo), com 2541
🥈 Marlon Freitas (Botafogo), com 1984
🥉 Danielzinho (Mirassol), com 1856
Faltas sofridas:
🥇 Matheus Pereira (Cruzeiro), com 111
🥈 Vitor Roque (Palmeiras), com 91
🥉 Breno Bidon (Corinthians), com 83
Desarmes:
🥇 Lucas Sasha (Fortaleza), com 114
🥈 Kaiki (Cruzeiro), com 98
🥉 Paulo Henrique (Vasco), com 85
Faltas cometidas:
🥇 Christian Rivera (Sport), com 74
🥈 Lucas Barbosa (Bragantino), com 67
🥉 Breno Bidon (Corinthians), com 65
Cartões amarelos:
🥇 Alexander Barboza (Botafogo), com 14
🥈 Lucas Romero (Cruzeiro), com 12
🥈 Matheuzinho (Corinthians), com 12
Jogos:
🥇 Gabriel Brazão (Santos), com 38
🥇 Fábio (Fluminense), com 38
🥇 Galeano (Ceará), com 38
Minutos (jogadores de linha):
🥇 Jemmes (Mirassol), com 3274
🥈 Danielzinho (Mirassol), com 3269
🥉 Willian Machado (Ceará), com 3220
Defesas:
🥇 Gabriel Brazão (Santos), com 127
🥈 Cleiton (Bragantino), com 113
🥉 Rafael (São Paulo), com 112
🥉 Léo Jardim (Vasco), com 112
Jogos sem sofrer gols (goleiros):
🥇 Agustín Rossi (Flamengo), com 18
🥈 Fábio (Fluminense), com 16
🥉 Cássio (Cruzeiro), com 15
Pênaltis defendidos:
🥇 Agustín Rossi (Flamengo), com 3
🥈 Walter (Mirassol), com 2
🥈 Ronaldo (Bahia), com 2
