Gols, assistências, desarmes, dribles e mais: os líderes do Brasileirão 2025

Campeonato chegou ao fim nesse domingo (7)

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
06:30
Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão 2025, comemora gol para o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo / Agif / Gazeta Press)
Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão 2025, comemora gol para o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo / Agif / Gazeta Press)
O Brasileirão de 2025 chegou ao fim nesse domingo (7) e é hora de olhar os principais destaques positivos e negativos nas estatísticas. Quem foi o artilheiro? E o maior garçom? Qual jogador mais desarmou? O Lance! te mostra abaixo, com números retirados do aplicativo "SofaScore".

Líderes de estatísticas do Brasileirão

Gols:
🥇 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 21
🥈 Arrascaeta (Flamengo), com 18
🥉 Vitor Roque (Palmeiras), com 16

Assistências:
🥇 Arrascaeta (Flamengo), com 14
🥈 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 8
🥈 Paulo Henrique (Vasco), com 8

Arrascaeta jogador do Flamengo
Arrascaeta, líder de participações em gols do campeonato, comemora gol para o Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro / AGIF / GazetaPress)

Finalizações:
🥇 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 99
🥈 Pedro Raul (Ceará), com 93
🥉 Rayan (Vasco), com 92

Dribles certos:
🥇 Jhon Jhon (Bragantino), com 86
🥈 Paulo Henrique (Vasco), com 74
🥉 Ferrerinha (São Paulo), com 53

Passes certos:
🥇 Léo Pereira (Flamengo), com 2541
🥈 Marlon Freitas (Botafogo), com 1984
🥉 Danielzinho (Mirassol), com 1856

Faltas sofridas:
🥇 Matheus Pereira (Cruzeiro), com 111
🥈 Vitor Roque (Palmeiras), com 91
🥉 Breno Bidon (Corinthians), com 83

Matheus Pereira, jogador mais caçado do Brasileirão, recebe contato em Cruzeiro x Fluminense (Foto: Cristian Ribeiro / Pera Photo Press / Gazeta Press)
Matheus Pereira, jogador mais caçado do Brasileirão, recebe contato em Cruzeiro x Fluminense (Foto: Cristian Ribeiro / Pera Photo Press / Gazeta Press)

Desarmes:
🥇 Lucas Sasha (Fortaleza), com 114
🥈 Kaiki (Cruzeiro), com 98
🥉 Paulo Henrique (Vasco), com 85

Faltas cometidas:
🥇 Christian Rivera (Sport), com 74
🥈 Lucas Barbosa (Bragantino), com 67
🥉 Breno Bidon (Corinthians), com 65

Cartões amarelos:
🥇 Alexander Barboza (Botafogo), com 14
🥈 Lucas Romero (Cruzeiro), com 12
🥈 Matheuzinho (Corinthians), com 12

Jogos:
🥇 Gabriel Brazão (Santos), com 38
🥇 Fábio (Fluminense), com 38
🥇 Galeano (Ceará), com 38

Minutos (jogadores de linha):
🥇 Jemmes (Mirassol), com 3274
🥈 Danielzinho (Mirassol), com 3269
🥉 Willian Machado (Ceará), com 3220

Defesas:
🥇 Gabriel Brazão (Santos), com 127
🥈 Cleiton (Bragantino), com 113
🥉 Rafael (São Paulo), com 112
🥉 Léo Jardim (Vasco), com 112

Jogos sem sofrer gols (goleiros):
🥇 Agustín Rossi (Flamengo), com 18
🥈 Fábio (Fluminense), com 16
🥉 Cássio (Cruzeiro), com 15

Pênaltis defendidos:
🥇 Agustín Rossi (Flamengo), com 3
🥈 Walter (Mirassol), com 2
🥈 Ronaldo (Bahia), com 2

Rossi, goleiro do Flamengo, celebra uma de várias vitórias do clube no Brasileirão (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)
Rossi, goleiro do Flamengo, celebra uma de várias vitórias do clube no Brasileirão (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)

