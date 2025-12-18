menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Conselho da Fifa aprova criação de fundo para o futebol em Gaza e Palestina

Plano havia sido anunciado por Infantino em outubro

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
13:03
Gianni Infantino, presidente da Fifa
imagem cameraGianni Infantino anunciou criação de novo fundo (Foto: Fabrice Colffrini/ AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Conselho da Fifa aprovou a criação de um fundo para financiar a reconstrução de estruturas de futebol em Gaza e na Palestina. O plano havia sido anunciado pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, em outubro, durante a realização da Cúpula da Paz, no Egito. Na ocasião, autoridades de diversas partes do mundo se reuniram para propor soluções que levassem ao fim dos conflitos na Faixa de Gaza e buscar estabilidade no Oriente Médio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Fifa divulga premiação recorde para Copa do Mundo de 2026

— Tenho o prazer de informar que o Conselho da Fifa aprovou hoje (quarta-feira) a criação de um fundo de recuperação pós-conflito. Em consonância com o objetivo da Fifa de promover os valores unificadores do futebol, esta decisão surge na sequência do anúncio que fiz na Cúpula de Sharm El-Sheikh pela Paz, em 13 de outubro de 2025, de que a Fifa tencionava criar um mecanismo de apoio às regiões que passaram por conflitos — escreveu Infantino em sua conta no Instagram.

— Esse instrumento financeiro, que poderá ser chamado de Fundo da Paz da Fifa, estará aberto a contribuições de terceiros e sujeito a supervisão rigorosa, e complementará as ações já implementadas no âmbito do Programa Fifa Forward e outras iniciativas da Fifa — acrescentou o presidente da entidade.

continua após a publicidade

Presidente da Fifa esteve na Cúpula da Paz a convite de Donald Trump

A Cúpula da Paz reuniu chefes de Estado ou representantes de mais de 20 países, além de autoridades da ONU, do Conselho Europeu e da Liga Árabe. Por outro lado, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não quis participar e tampouco enviou representantes. O mesmo aconteceu com o Hamas.

Gianni Infantino foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que junto com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, ficou à frente da cúpula. 

continua após a publicidade

No início deste mês, durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Infantino entregou a Trump o Prêmio da Paz da Fifa, instituído este ano pela entidade.

Ao lado de Infantino, Donald Trump recebe Prêmio Fifa da Paz
Donald Trump recebe Prêmio da Paz da Fifa das mãos de Gianni Infantino (Foto: Stephanie Scarbrough/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias