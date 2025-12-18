O Conselho da Fifa aprovou a criação de um fundo para financiar a reconstrução de estruturas de futebol em Gaza e na Palestina. O plano havia sido anunciado pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, em outubro, durante a realização da Cúpula da Paz, no Egito. Na ocasião, autoridades de diversas partes do mundo se reuniram para propor soluções que levassem ao fim dos conflitos na Faixa de Gaza e buscar estabilidade no Oriente Médio.

continua após a publicidade

➡️Fifa divulga premiação recorde para Copa do Mundo de 2026

— Tenho o prazer de informar que o Conselho da Fifa aprovou hoje (quarta-feira) a criação de um fundo de recuperação pós-conflito. Em consonância com o objetivo da Fifa de promover os valores unificadores do futebol, esta decisão surge na sequência do anúncio que fiz na Cúpula de Sharm El-Sheikh pela Paz, em 13 de outubro de 2025, de que a Fifa tencionava criar um mecanismo de apoio às regiões que passaram por conflitos — escreveu Infantino em sua conta no Instagram.

— Esse instrumento financeiro, que poderá ser chamado de Fundo da Paz da Fifa, estará aberto a contribuições de terceiros e sujeito a supervisão rigorosa, e complementará as ações já implementadas no âmbito do Programa Fifa Forward e outras iniciativas da Fifa — acrescentou o presidente da entidade.

continua após a publicidade

Presidente da Fifa esteve na Cúpula da Paz a convite de Donald Trump

A Cúpula da Paz reuniu chefes de Estado ou representantes de mais de 20 países, além de autoridades da ONU, do Conselho Europeu e da Liga Árabe. Por outro lado, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não quis participar e tampouco enviou representantes. O mesmo aconteceu com o Hamas.

Gianni Infantino foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que junto com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, ficou à frente da cúpula.

continua após a publicidade

No início deste mês, durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Infantino entregou a Trump o Prêmio da Paz da Fifa, instituído este ano pela entidade.