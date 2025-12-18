Grupo de conselheiros do São Paulo formaliza pedidos de expulsão e cobra renúncia de Casares

Um grupo de conselheiros do São Paulo, da chapa "Salve o Tricolor Paulista", protocolou, na manhã desta quarta-feira (18), uma série de representações nos órgãos internos em meio à crise institucional que envolve o clube.

Ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, o grupo apresentou pedidos formais de expulsão do quadro associativo dos conselheiros Mara Casares e Douglas Schwartzmann, citados nos áudios que revelaram um esquema de comercialização ilegal de camarotes no Morumbis. Já ao presidente da Comissão Disciplinar, foi protocolada representação pela expulsão do associado e funcionário do clube Marcio Carlomagno.

Segundo os conselheiros, os pedidos têm como base os episódios que vieram a público nos últimos dias, envolvendo não apenas a negociação ilícita de camarotes, mas também denúncias de desvios de conduta nas áreas de medicina e nutrologia do clube.

O grupo sustenta que os fatos evidenciam uma administração considerada temerária, inclusive à luz das definições legais do termo. Paralelamente, o grupo também está finalizando a coleta de assinaturas para protocolar um pedido de convocação de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo com o objetivo de discutir a destituição do presidente Julio Casares.

Para que a solicitação seja formalizada, são necessárias 50 assinaturas físicas ou certificadas por ICP. Em nota divulgada nas redes sociais, os conselheiros reforçaram o apelo para que Julio Casares renuncie ao cargo. De acordo com o grupo, uma saída voluntária seria menos traumática para o clube e permitiria o início antecipado de um processo de recuperação administrativa e financeira.

Conselheiros estão se movimentando (Foto: Iza Giannola/Lance!)

Sem diretores afastados, conselho debate orçamento do São Paulo; veja detalhes

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro, para discutir e votar o orçamento para a temporada 2026. O Lance! apurou alguns detalhes e bastidores da reunião, que aconteceu no salão nobre do estádio do Morumbis.

Douglas Schwartzmann e Mara Casares, envolvidos no escândalo de venda clandestina de ingressos de camarote do Morumbis, após o vazamento de áudios nesta semana, não marcaram presença. Ambos solicitaram licença de seus cargos.

Mesmo sob um clima tenso após as polêmicas que vieram à tona nos últimos dias, a reportagem apurou que boa parte da reunião foi voltada à discussão do orçamento, com mediação do presidente Olten Ayres. Em relação ao orçamento em si, alguns pontos foram debatidos. Julio Casares, presidente do clube, também não se manifestou.

Estão previstos valores como R$ 931,8 milhões em receitas, sendo R$ 180 milhões provenientes da venda de jogadores. Em meio às discussões sobre a separação do social e do futebol, gastos previstos para festa junina e eventos do gênero também entraram em pauta.

Os conselheiros deliberativos têm, a partir de agora, um prazo curto para decidir sobre a aprovação ou rejeição do orçamento de 2026.