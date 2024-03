Cuca assinou contrato válido por uma temporada (Foto: Divulgação/Athletico)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 12:37 • Paraná (PR) • Atualizada em 04/03/2024 - 14:37

O Athletico anunciou nesta segunda-feira (4) a contratação do técnico Cuca. O treinador assume a vaga de Juan Carlos Osorio, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Londrina, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. O contrato com o Furacão é válido até o fim de 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Este será o terceiro clube do estado do Paraná que Cuca comandará na carreira. Anteriormente, ele dirigiu o Paraná (2003) e o Coritiba (2005).

Este será o primeiro time do treinador após o Tribunal Regional de Berna, na Suíça, anular a sentença por ter mantido relações sexuais com uma menor de idade em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa.

O último trabalho do treinador no futebol foi à frente do Corinthians, no ano passado. À época, Cuca comandou a equipe paulista em apenas duas oportunidades e foi demitido após pressão da Fiel torcida.

Nas redes sociais, torcedores do Athletico reagiram e reclamaram da contratação. Confira alguns comentários.

Não é a primeira vez que dá vergonha de torcer pro Athletico. Cabe a nós entender que isso é reflexo de quem temos como presidente do clube. Até quando os bons momentos vão pesar mais do que as atrocidades que somos coniventes com para torcer pro CAP? Cuca jamais será Bem vindo. https://t.co/VrtcytquDw — kaio mchd (@caiiomt) March 4, 2024

cuca no athletico, que vergonha. — paes (@jottapaes) March 4, 2024