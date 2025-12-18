menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (18/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (18)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
06:00
Pervis Estupinan x Matteo Politano em Milan x Napoli pelo Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
imagem cameraPervis Estupinan x Matteo Politano em Milan x Napoli pelo Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (18), a agenda traz decisões, clássicos e partidas eliminatórias espalhadas pela Europa. O grande destaque do dia é o sorteio do mata-mata da Champions League Feminina, além de confrontos pela Copa do Rei, Taça de Portugal, Supercopa da Itália e competições continentais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 18 de dezembro de 2025)

Champions League Feminina

Sorteio do mata-mata – 9h – ESPN 4 e Disney+

Copa do Rei da Espanha (3ª fase)

Burgos CF x Getafe CF – 15h – Disney+
Ourense CF x Athletic Bilbao – 15h – ESPN 4 e Disney+
Real Murcia x Real Betis – 17h – ESPN e Disney+

Taça de Portugal (5ª fase)

Santa Clara x Sporting CP – 15h45 – N Sports
FC Porto x Famalicão – 17h45 – N Sports

Supercopa da Itália

Napoli x AC Milan – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Pervis Estupinan x Matteo Politano em Milan x Napoli pelo Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Pervis Estupinan e Matteo Politano em Milan x Napoli pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Conference League

Crystal Palace x KuPS – 17h – CazéTV
Shakhtar Donetsk x Rijeka – 17h – CazéTV

Campeonato Inglês – 3ª divisão

Reading x Luton Town – 17h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias