Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (18/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (18)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (18), a agenda traz decisões, clássicos e partidas eliminatórias espalhadas pela Europa. O grande destaque do dia é o sorteio do mata-mata da Champions League Feminina, além de confrontos pela Copa do Rei, Taça de Portugal, Supercopa da Itália e competições continentais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Luis Enrique elogia Filipe Luís e crava sobre o Flamengo: ‘Pode entrar na Europa’
Futebol Internacional17/12/2025
- Futebol Internacional
Atlético de Madrid mira jogador do Manchester City; confira
Futebol Internacional17/12/2025
- Flamengo
Veja toda a disputa de pênaltis entre PSG x Flamengo no Mundial
Flamengo17/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 18 de dezembro de 2025)
Champions League Feminina
Sorteio do mata-mata – 9h – ESPN 4 e Disney+
Copa do Rei da Espanha (3ª fase)
Burgos CF x Getafe CF – 15h – Disney+
Ourense CF x Athletic Bilbao – 15h – ESPN 4 e Disney+
Real Murcia x Real Betis – 17h – ESPN e Disney+
Taça de Portugal (5ª fase)
Santa Clara x Sporting CP – 15h45 – N Sports
FC Porto x Famalicão – 17h45 – N Sports
Supercopa da Itália
Napoli x AC Milan – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Conference League
Crystal Palace x KuPS – 17h – CazéTV
Shakhtar Donetsk x Rijeka – 17h – CazéTV
Campeonato Inglês – 3ª divisão
Reading x Luton Town – 17h – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias