Fora de Campo

Comemoração da torcida do Remo com o acesso à Série A viraliza: 'Finalmente'

Clube volta a elite do futebol brasileiro após 33 anos

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
18:51
Torcedores do Remo se emocionam com acesso à Série A do Brasileirão (Foto: Fernando Torres/AGIF)
Torcedores do Remo se emocionam com acesso à Série A do Brasileirão (Foto: Fernando Torres/AGIF)
O Remo está na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe conquistou o acesso após vencer o Goiás por 3 a 1, neste domingo (23), pela última rodada da Série B. A celebração da conquista nas arquibancadas do Estádio Mangueirão viralizou nas redes sociais.

➡️ Série B: Athletico vence o América-MG e garante acesso à Série A

A equipe do Pará retorna a elite do futebol brasileiro após 31 anos. A última participação na Série A aconteceu em 1994. Durante o período, o clube passou por altos e baixos, tendo chegado a inclusive ficar sem divisão para jogar.

A volta por cima chegou e festa dos torcedores do Remo foi contagiante e emocionante. Nas redes sociais, imagens de torcedores emocionados viralizaram. Veja a repercussão abaixo:

