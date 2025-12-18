Atualmente na segunda divisão paulista, o XV de Piracicaba anunciou que o Conselho Deliberativo do clube aprovou a cessão de 90% das ações de sua SAF. A votação se deu de forma unânime, e um dos novos acionistas da Sociedade Anônima do Futebol é o ex-atacante Luis Fabiano.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Ele faz parte da sociedade formada pelos grupos empresariais CFAW Brasil e Dry Telecom. O acordo foi ratificado em reunião na noite da última quarta-feira, no Estádio Barão da Serra Negra.

Luis Fabiano foi revelado pela Ponte Preta e passou também, com destaque, por São Paulo, Sevilla e Tianjin Tianhai (CHN). Teve passagens também pelo Rennes (FRA), Porto (POR) e Vasco. Esteve na Copa do Mundo de 2010 com a Seleção Brasileira.

A SAF do XV de Piracicaba havia sido constituída em 2022, mas com 100% das ações mantidas com o clube associativo; com a aprovação mais recente, inicia-se um processo de transição de 90 dias entre a atual diretoria e os novos controladores.

Direção e gestão

Os controladores definiram Elias Barquete Albarello como CEO da SAF. Ele tem passagens por clubes como São Paulo, Ferroviária, Primavera e Vilafranquense (Portugal). O novo clube de Luis Fabiano vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

