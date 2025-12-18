menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Ídolo do São Paulo, Luis Fabiano vira acionista em SAF de clube paulista

Ex-atacante se torna investidor de tradicional clube do estado de São Paulo

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
15:19
Luis Fabiano teve duas passagens pelo São Paulo
imagem cameraLuis Fabiano teve duas passagens pelo São Paulo
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atualmente na segunda divisão paulista, o XV de Piracicaba anunciou que o Conselho Deliberativo do clube aprovou a cessão de 90% das ações de sua SAF. A votação se deu de forma unânime, e um dos novos acionistas da Sociedade Anônima do Futebol é o ex-atacante Luis Fabiano.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Ele faz parte da sociedade formada pelos grupos empresariais CFAW Brasil e Dry Telecom. O acordo foi ratificado em reunião na noite da última quarta-feira, no Estádio Barão da Serra Negra.

Luis Fabiano foi revelado pela Ponte Preta e passou também, com destaque, por São Paulo, Sevilla e Tianjin Tianhai (CHN). Teve passagens também pelo Rennes (FRA), Porto (POR) e Vasco. Esteve na Copa do Mundo de 2010 com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

A SAF do XV de Piracicaba havia sido constituída em 2022, mas com 100% das ações mantidas com o clube associativo; com a aprovação mais recente, inicia-se um processo de transição de 90 dias entre a atual diretoria e os novos controladores.

Direção e gestão

Os controladores definiram Elias Barquete Albarello como CEO da SAF. Ele tem passagens por clubes como São Paulo, Ferroviária, Primavera e Vilafranquense (Portugal). O novo clube de Luis Fabiano vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

continua após a publicidade

São Paulo

Já longe dos tempos de Luis Fabiano, o Tricolor Paulista também vive dias movimentados fora de campo. O Ministério Público de São Paulo solicitou a abertura de um inquérito policial para investigar áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann, dirigente das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, são citados em esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis.

Ídolo do São Paulo, Luis Fabiano vira acionista em SAF de clube paulista (Foto: Mariana Kasten / XV)
Ídolo do São Paulo, Luis Fabiano vira acionista em SAF de clube paulista (Foto: Mariana Kasten / XV)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias