Em negociação, meia pode trocar Ceará pelo Mirassol

Sem renovação de contrato, o meio-campista Lucas Mugni está em negociações para deixar o Ceará. O destino tende a ser o Mirassol, que disputará a Copa Libertadores. O Vovô, por sua vez, foi rebaixado para a Série B.

Mugni tem contrato somente até o fim de 2025 e, apesar de conversas ao longo do ano, a renovação do vínculo não aconteceu. A negociação com o Mirassol foi informada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

O meia fez 51 jogos na temporada, com quatro gols e dez assistências. A saída deixaria o Ceará somente com Matheus Araújo e Vina no setor de armação.

Lucas Mugni, meio-campista do Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Ceará e Mirassol possuem ambições diferentes para 2026. O Alvinegro, que já está passando por mudanças em seu elenco, tenta manter uma base do time para brigar pelo retorno à elite do futebol brasileiro.

O Mirassol, por outro lado, vem de uma campanha histórica no Brasileirão e está de olho na disputa da Copa Libertadores. Os paulistas obtiveram vaga de forma direta na competição.

Novo treinador elogia o Ceará

Rebaixado para a Série B, o Ceará optou por não renovar o contrato de Léo Condé. O técnico estava no clube desde 2024 e, além do acesso em tal ano, venceu um título estadual.

O substituto no cargo é Mozart, que venceu a última Série B à frente do Coritiba. O profissional celebrou o acerto e falou a respeito do Vovô, que tentará um retorno à elite do futebol brasileiro.

— Estou muito feliz com meu acerto com o Ceará. Time do povo, uma torcida fantástica, apaixonada. E eu peço a Deus que 2026 seja tão extraordinário como foi 2025 - disse Mozart em entrevista à "ESPN".