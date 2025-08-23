Destaque do Flamengo no título mundial abre o jogo: ‘Coisa de momento’
Zagueiro marcou o gol de empate nos acréscimos
Ele marcou o gol que salvou o Flamengo nos acréscimos e ainda converteu sua cobrança de pênalti com uma cavadinha cheia de frieza. O zagueiro Iago foi um dos grandes heróis do bicampeonato Mundial Sub-20 neste sábado (23) e revelou que a decisão de arriscar a cobrança foi tomada "no momento".
Herói do Flamengo no Mundial Sub-20 desabafa e se emociona: 'A ficha ainda não caiu'
'Não é para qualquer equipe': técnico do Flamengo sub-20 exalta a força da base após título mundial
Matheus Gonçalves desabafa e fala em tom de despedida após título mundial do Flamengo
A cavadinha na final
Na disputa de pênaltis, Iago mostrou uma tranquilidade impressionante e deslocou o goleiro com uma cavadinha. Ele contou que a ideia surgiu na hora.
— Sobre o pênalti, nem sei o que aconteceu. Foi coisa de momento. Perguntei pro Matheus [Gonçalves] se eu cavaria, ele falou: 'faz o que você quiser'. Fui lá e cavei — revelou o zagueiro.
Antes da frieza nos pênaltis, Iago já havia sido o herói do time no tempo normal, ao marcar o gol de empate em 2 a 2 no último lance do jogo. Ele contou que a subida para a área foi quase por instinto.
— Tinha falado para o João que só ia para a área ali. Deus quis que eu estivesse naquele lugar, naquele momento, para cabecear para dentro do gol — disse.
A importância do título na base do Flamengo
Para o zagueiro, a conquista do bicampeonato mundial é fundamental para o desenvolvimento e a visibilidade dos Garotos do Ninho.
— A gente sabia que era um jogo difícil. Ano passado a gente também saiu atrás do placar e a torcida foi fundamental. Hoje, de novo, acho que coroamos mais uma vez o trabalho. É muito importante a gente colecionar títulos na base do Flamengo, isso nos dá uma visibilidade muito grande também. Agora é desfrutar e comemorar — finalizou.
