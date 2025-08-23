menu hamburguer
Flamengo

Destaque do Flamengo no título mundial abre o jogo: ‘Coisa de momento’

Zagueiro marcou o gol de empate nos acréscimos

Iago comemora título Mundial no Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Iago comemora título Mundial no Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
23:07
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ele marcou o gol que salvou o Flamengo nos acréscimos e ainda converteu sua cobrança de pênalti com uma cavadinha cheia de frieza. O zagueiro Iago foi um dos grandes heróis do bicampeonato Mundial Sub-20 neste sábado (23) e revelou que a decisão de arriscar a cobrança foi tomada "no momento".

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A cavadinha na final

Na disputa de pênaltis, Iago mostrou uma tranquilidade impressionante e deslocou o goleiro com uma cavadinha. Ele contou que a ideia surgiu na hora.

— Sobre o pênalti, nem sei o que aconteceu. Foi coisa de momento. Perguntei pro Matheus [Gonçalves] se eu cavaria, ele falou: 'faz o que você quiser'. Fui lá e cavei — revelou o zagueiro.

Antes da frieza nos pênaltis, Iago já havia sido o herói do time no tempo normal, ao marcar o gol de empate em 2 a 2 no último lance do jogo. Ele contou que a subida para a área foi quase por instinto.

— Tinha falado para o João que só ia para a área ali. Deus quis que eu estivesse naquele lugar, naquele momento, para cabecear para dentro do gol — disse.

A importância do título na base do Flamengo

Para o zagueiro, a conquista do bicampeonato mundial é fundamental para o desenvolvimento e a visibilidade dos Garotos do Ninho.

— A gente sabia que era um jogo difícil. Ano passado a gente também saiu atrás do placar e a torcida foi fundamental. Hoje, de novo, acho que coroamos mais uma vez o trabalho. É muito importante a gente colecionar títulos na base do Flamengo, isso nos dá uma visibilidade muito grande também. Agora é desfrutar e comemorar — finalizou.

Jogadores do Flamengo comemoram a conquista do Mundial Sub-20 sobre o Barcelona
Jogadores do Flamengo sub-20 comemoram a conquista do título (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

