‘A responsabilidade é 100% do treinador’, diz técnico do Internacional

A derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro colocou o cargo de Roger Machado no comando do Internacional em dúvida mais uma vez. Após a partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no começo da noite deste sábado (23), no Mineirão, o técnico falou duas vezes que “a responsabilidade é 100% do treinador”. Também repetiu em mais de um momento que os jogadores acreditam no seu trabalho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Como resultado, o Colorado estacionou em 24 pontos e acedeu o sinal de alerta quanto à zona de rebaixamento. Antes das suas partidas neste domingo (24), o Vitória, 17º colocado, ficou a cinco pontos do Colorado. Já o Juventude, 18º, a seis.

Para Roger Machado, a responsabilidade é sua

Como nas coletivas após os últimos resultados negativos, o técnico Roger Machado voltou a falar da má fase do time, que, segundo ele, está demorando a passar. Se disse confiante no seu trabalho e disse acreditar na capacidade de reverter a adversidade.

continua após a publicidade

– Não vai ser a primeira nem a última vez na minha carreira que vou me deparar com isso. Sempre me sinto capaz de reverter. Não desisto das minhas empreitadas. São muitos jogos que não rendemos bem e não vencemos.

Depois, acrescentou:

– A mim cabe 100% da responsabilidade do que vai a campo. Tudo que fizemos no ano passado, segue fazendo, agregando valor, trabalhando situações diferente, mostrando o que já fizeram bem para voltarem a fazer. Mas o mau momento faz a gente duvidar do que a gente já fez.

continua após a publicidade

Roger disse pretender recuperar a confiança dos atletas em si:

– Tenho pretensão de que os atletas recuperem a confiança em si. Quanto a confiança da torcida e de vocês [jornalistas] no meu trabalho, só os resultados vão fazer com que isso aconteça. Infelizmente o trabalho do treinador é avaliado no perder ou ganhar. A confiança interna existe.

Como trabalhar a recuperação

Depois, projetou o que pretende fazer para trabalhar o psicológico:

– Agora, é trabalhar nossa capacidade e produzir mais, de defender mais. A única coisa que devolve confiança de jogador é a sequência de vitória. A confiança dos jogadores no meu trabalho eu sei que tenho. A responsabilidade é 100% do treinador, e como disse anteriormente, o cargo é da direção não é meu, estou aqui até que a direção entender que seja possível.

O que vem pela frente

O Internacional volta a campo no próximo domingo (31), às 20h30min. O Colorado recebe o Fortaleza, no estádio Beira-Rio. O elenco se reapresenta na terça-feira (25) pela manhã.