A noite de sábado (23) não foi das melhores para Braithwaite. O centroavante dinamarquês passou em branco no empate em 0 a 0 do Grêmio com o Ceará, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu de campo vaiado pela torcida gremista.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Braithwaite teve uma grande oportunidade de marcar aos 29 minutos do primeiro tempo. Porém, o chute de canhota acertou a trave direita. Por conta principalmente desse lance, o atacante assumiu a culpa pelo tropeço do Grêmio, em entrevista na zona mista da Arena após a partida.

— Não está suficiente. Tenho muita ambição para mim, quero fazer muito mais gols. Hoje foi um dia onde o time jogou bem, fez um bom serviço. Sou o primeiro para cobrar o rendimento, e hoje não foi suficiente, sempre vou assumir. Não ganhamos hoje por culpa minha, vou tomar responsabilidade. Não vou me esconder nunca, mas vou seguir trabalhando, e tenho certeza que vou fazer muito mais gols — afirmou.

continua após a publicidade

'Não ouvi', diz Braithwaite sobre vaias da torcida do Grêmio

Braithwaite foi substituído, aos 44 minutos do segundo tempo, por Jardiel. Questionado pela reportagem do Lance! sobre as vaias neste momento, o dinamarquês desconversou.

— Como vaias? Não ouvi algumas coisas. Estava concentrado no jogo e queria ganhar — disse.

25 mil gremistas estiveram presentes no empate do Grêmio em 0 a 0 com o Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Braithwaite retornou ao time do Grêmio, contra o Ceará, após cumprir suspensão na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17). Agora, ele passa a contar com a concorrência de Carlos Vinícius, que não pôde atuar diante do Vozão por ter sido expulso contra o Galo.