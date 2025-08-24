menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Mano Menezes vê Grêmio ‘muito melhor’ e futebol ‘bem jogado’ contra o Ceará

Treinador gremista fez avaliação positiva mesmo com empate dentro de casa

Mano Menezes grita durante o empate do Grêmio com o Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Mano Menezes grita durante o jogo entre Grêmio e Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 24/08/2025
00:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar do empate em 0 a 0, com o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes aparentou sair satisfeito da Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, na noite de sábado (23). O treinador do Grêmio viu aspectos positivos na atuação de sua equipe, principalmente em comparação com o último jogo em casa, na derrota por 1 a 0 para o Sport, no dia 10.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Foi o que disse aos jogadores agora no fechamento: quando saímos daqui do jogo anterior, não saímos com nada. Hoje, saímos com um jogo de futebol bem jogado. Com algumas limitações que ainda temos. Mas sabemos aonde as temos, como vamos trabalhar para resolvê-las. Esse é o indicativo do jogo. E é nessa direção que vamos caminhar — destacou Mano.

Mano cita dificuldade do Grêmio de transformar grande posse de bola em gol

O treinador do Grêmio chamou de desonesta a análise do repórter que abriu a entrevista coletiva, de que o jogo só terminou empatado em 0 a 0 porque Tiago Volpi fez grande defesa em chute de Galeano, do Ceará, aos 30 minutos do segundo tempo. Mano lembrou que o Grêmio também teve chances de marcar, mas reconheceu a ineficiência.

— Penso que tivemos uma posse de bola bem significativa, contra um adversário que tem imposto dificuldades contra todo mundo. Se você pegar os últimos 10 jogos do Ceará, você não tem um jogo ruim. Sabíamos que o jogo nos traria alguma dificuldade, e a nossa dificuldade está em, dentro da nossa posse, que foi extremamente superior dentro do campo do adversário, não traduzir isso em gol — avaliou.

Disputa aérea no jogo entre Grêmio e Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Disputa aérea no jogo entre Grêmio e Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Individualmente, Mano elogiou a atuação de Cuéllar. E, dentro da dificuldade do Grêmio para afirmar um meia no time titular, projetou voltar a utilizar Cristaldo, que, para o treinador, foi prejudicado pelo modelo de jogo de seu antecessor, Gustavo Quinteros.

