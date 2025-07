Athletico fecha contratação de lateral-direito argentino para a Série B

O Athletico acertou a contratação do lateral-direito Gastón Benavídez, 29 anos, nesta segunda-feira (7). O defensor do Talleres, da Argentina, chega nos próximos dias em Curitiba para reforçar o Furacão.

Após recusar a primeira investida, na semana passada, o clube argentino topou o novo modelo do negócio. O acordo foi fechado em um empréstimo até julho de 2026, com obrigação de compra ao final do período, caso o jogador atinja um número mínimo de partidas estipulado em contrato.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino Germán Grova e confirmada pelo Lance!.

No Athletico, Benavídez vai disputar posição com o titular Kauã Moraes e o reserva Madson, que se recupera de lesão. Dudu e Palacios, outras alternativas do setor, já foram liberados para procurar outro clube.

A janela de transferência reabre em 10 de julho e vai até 2 de setembro.

Carreira de Gastón Benavídez

Benavídez iniciou sua carreira no Tiro Federal Morteros. Posteriormente, defendeu o Estudiantes Río Cuarto e o Arsenal de Sarandí antes de se transferir para o Talleres, em 2022. No clube argentino, consolidou-se como peça fundamental e capitão da equipe.

Neste ano, o lateral fez 16 partidas, com dois gols e uma assistência. A última vez que esteve em campo foi em 8 de maio. Já em 2024, ele fez três gols e deu cinco passes decisivos em 49 jogos - levantou o troféu da Supertaça Internacional Argentina pela equipe de Córdoba.

Athletico chega a cinco reforços 'antecipados' para a Série B

Mendoza já pode estrear pelo Athletico na próxima rodada da Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Além de Benavídez, o Furacão acertou com quatro atletas de forma antecipada: o zagueiro Juan Felipe Aguirre (Atlético Nacional-COL, sem custos), o volante Lucas Sasha (Fortaleza, R$ 1,8 milhão) e os atacantes Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL, R$ 27,5 milhões) e "Speedy" Mendoza (Léon-MEX, R$ 8,1 milhões). Viveros e Mendoza já foram anunciados oficialmente.

Vale lembrar que o Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido. Para a vaga, o clube contratou Eduardo Freeland, do Avaí.

Atualmente, a equipe atleticana ocupa a sexta colocação da Segundona, com 23 pontos em 15 jogos, a um ponto do Avaí, que abre o G-4.

