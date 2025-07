Athletico acerta a venda de volante para clube de país em guerra

O Athletico acertou a venda do volante Falcão para o Hapoel Tel Aviv, da primeira divisão de Israel, que está em guerra com a Palestina e o Irã. O jogador de 27 anos foi apresentado nesta terça-feira (8).

As conversas começaram na semana passada e evoluíram nos últimos dias. Inicialmente, as tratativas eram por empréstimo, mas o meio-campista fechou a ida em definitivo com compensação financeira.

Os valores da transferência não foram revelados pelos clubes. O contrato com o time israelense é de três anos.

Falcão foi de titular a negociável no Athletico de Odair Hellmann

Falcão até começou a ter espaço no elenco com o técnico Odair Hellmann, que comandou seis confrontos até aqui e o escalou como titular em três jogos seguidos. Contudo, Falcão não foi utilizado contra Avaí e Coritiba e sequer esteve relacionado diante do Amazonas no sábado (5), em Manaus.

Em pouco mais de seis meses, o meio-campista fez 23 jogos com a camisa rubro-negra, sendo 10 como titular. Ele não marcou gol e nem deu assistência no período.

Contratado do CRB, o Falcão tinha contrato com o Furacão até o final de 2027. Para a posição, a comissão atleticana tem Felipinho e Raul como opções, além do recém-contratado Lucas Sasha, do Fortaleza -Christian Oliva, do Nacional-URU, é outro alvo no setor.

Falcão acertou a saída do Athletico em definitivo. Foto: José Tramontin/Athletico

Próximos jogos do Athletico na Série B

O Furacão ocupa a sexta colocação da Segundona, com 23 pontos em 15 jogos. O time rubro-negro está a um ponto do Avaí, que abre o G-4.