Leonardo Jardim comemora mais um tabu quebrado pelo Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comemorou mais um tabu quebrado pela equipe nesta temporada, após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Havia mais de 10 anos (e seis jogos) que a Raposa não derrotava o time gaúcho no Gigante da Pampulha e nove anos (12 partidas) que não vencia o confronto em qualquer local.

- Conseguimos derrubar mais um tabu mais amplo. Nesta temporada, temos conseguido resolver alguns tabus. Nove anos que o Cruzeiro não ganhava do Internacional. Pronto, acabamos com isso! Estamos satisfeitos, mais três pontos – afirmou Leonardo Jardim.

Recentemente, o Cruzeiro também acabou com jejuns contra o Grêmio (não vencia desde 2017, no Mineirão) e diante do Fluminense no Maracanã (desde 2008).

Leonardo Jardim também destacou a importância de voltar a vencer no Mineirão, depois de três partidas, as derrotas para Ceará e Santos, pelo Brasileirão, ambas por 2 a 1, e o empate por 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil. Para o treinador do Cruzeiro, foi uma forma de retribuição ao apoio recebido dos torcedores:

- Estamos felizes porque os outros jogos em casa não tinham corrido muito bem. Na entrada do jogo, disse aos nossos jogadores que estávamos em débito com os torcedores e tínhamos que correr por nós, mas também por esses 45 mil que estão aqui para nos apoiar mesmo com duas derrotas em casa. Eles viram nossa atitude, nosso compromisso, nosso respeito com a camisa. Por isso, de uma forma ou de outra precisávamos conquistar os três pontos – disse Leonardo Jardim.

Atacante Kaio Jorge marca segundo gol do Cruzeiro contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jardim exalta momento da dupla ofensiva do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro também não deixou de exaltar a atuação de Matheus Pereira e Kaio Jorge, autores de belos gols:

- Vocês sabem que não gosto de individualizar, mas, com certeza, que, quer o Matheus, quer o Kaio, nossa dupla mais ofensiva, têm tido um rendimento extraordinário este ano. Não só em termos de gols, de assistências, mas em termos de atitude, de capacidade de pressão ao adversário, de recuperação… Estão na pré-lista da Seleção não por acaso, e eles têm feito um excelente campeonato e estão de parabéns – comentou Leonardo Jardim.