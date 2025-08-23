menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Leonardo Jardim comemora mais um tabu quebrado pelo Cruzeiro

Técnico da Raposa pediu empenho aos jogadores para retribuir apoio dos torcedores

imagem cameraMeia Matheus Pereira comemora o golaço que marcou contra o Internacional, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 23/08/2025
22:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comemorou mais um tabu quebrado pela equipe nesta temporada, após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, neste sábado (23), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Havia mais de 10 anos (e seis jogos) que a Raposa não derrotava o time gaúcho no Gigante da Pampulha e nove anos (12 partidas) que não vencia o confronto em qualquer local.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Conseguimos derrubar mais um tabu mais amplo. Nesta temporada, temos conseguido resolver alguns tabus. Nove anos que o Cruzeiro não ganhava do Internacional. Pronto, acabamos com isso! Estamos satisfeitos, mais três pontos – afirmou Leonardo Jardim.

Recentemente, o Cruzeiro também acabou com jejuns contra o Grêmio (não vencia desde 2017, no Mineirão) e diante do Fluminense no Maracanã (desde 2008).

continua após a publicidade

Leonardo Jardim também destacou a importância de voltar a vencer no Mineirão, depois de três partidas, as derrotas para Ceará e Santos, pelo Brasileirão, ambas por 2 a 1, e o empate por 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil. Para o treinador do Cruzeiro, foi uma forma de retribuição ao apoio recebido dos torcedores:

- Estamos felizes porque os outros jogos em casa não tinham corrido muito bem. Na entrada do jogo, disse aos nossos jogadores que estávamos em débito com os torcedores e tínhamos que correr por nós, mas também por esses 45 mil que estão aqui para nos apoiar mesmo com duas derrotas em casa. Eles viram nossa atitude, nosso compromisso, nosso respeito com a camisa. Por isso, de uma forma ou de outra precisávamos conquistar os três pontos – disse Leonardo Jardim.

continua após a publicidade
Atacante Kaio Jorge marca segundo gol do Cruzeiro contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Atacante Kaio Jorge marca segundo gol do Cruzeiro contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Cruzeiro derrota o Internacional, no Mineirão, e volta à vice-liderança do Brasileirão

Jardim exalta momento da dupla ofensiva do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro também não deixou de exaltar a atuação de Matheus Pereira e Kaio Jorge, autores de belos gols:

- Vocês sabem que não gosto de individualizar, mas, com certeza, que, quer o Matheus, quer o Kaio, nossa dupla mais ofensiva, têm tido um rendimento extraordinário este ano. Não só em termos de gols, de assistências, mas em termos de atitude, de capacidade de pressão ao adversário, de recuperação… Estão na pré-lista da Seleção não por acaso, e eles têm feito um excelente campeonato e estão de parabéns – comentou Leonardo Jardim.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias