O nome do título. Com duas defesas de pênalti na disputa contra o Barcelona, o goleiro Léo Nanneti foi o grande herói do Flamengo no bicampeonato do Mundial Sub-20. Após a conquista, neste sábado (23), o jovem paredão rubro-negro desabafou e admitiu que a ficha ainda não caiu após ser campeão no Maracanã lotado.

'A ficha ainda não caiu': a emoção do título

Na zona mista, o goleiro falou sobre a conquista.

— Primeiramente, agradeço ao Flamengo pela oportunidade, por me permitir viver momentos como esse. Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo — disse Nanneti, que continuou:

— Acho que a ficha ainda não caiu, campeão mundial no Maracanã com a torcida fazendo uma festa maravilhosa. Muito feliz por esse título, a gente comemorou muito e vai comemorar mais agora.

Léo Nanneti comemora o título do Mundial Sub-20 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O 'segredo' nos pênaltis e a bagagem no profissional do Flamengo

Questionado sobre sua atuação decisiva na disputa de pênaltis, Nanneti explicou a guerra mental que trava com os batedores.

— No pênalti eu tento ser o mais frio possível. Ali eu preciso entrar na mente do adversário, não posso deixar que ele entre na minha mente. É passar total insegurança para o atacante que vai bater — revelou.

Nanneti também contou como a recente experiência de ter viajado com o elenco profissional para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos foi fundamental para sua confiança na decisão.

continua após a publicidade

— Eu acho que ganhei muita carga, muita experiência e consegui colocar essa experiência aqui. Aprendi muito lá no profissional com o Rossi, com o Matheus Cunha. Eles conseguem me dar dicas, me tranquilizam, e hoje eu consegui colocar em prática.