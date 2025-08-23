Grêmio e Ceará até tiveram oportunidades claras de marcar, mas ficaram no empate em 0 a 0, na noite deste sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Grêmio permanece na 13ª colocação, agora com 24 pontos. Já o Ceará continua em 10º, com 26.

Como foi o jogo

Como era de se esperar, o Grêmio começou o jogo com mais posse de bola, e tentou ocupar o campo do Ceará. Porém, a primeira finalização só surgiu aos 20 minutos, em contra-ataque. Alysson trouxe para dentro e arriscou de fora da área. Bruno Ferreira espalmou pela linha de fundo. Aos 24, Marcos Rocha cruzou, e Edenílson, sozinho, cabeceou em cima do goleiro do Vozão.

No contra-ataque, o Ceará respondeu. Aylon chutou forte de fora da área, sobre o gol. Aos 28, Pedro Raul deu caneta em Balbuena pela direita, invadiu a grande área e parou em defesa de Volpi. Um minuto depois, foi a vez do Grêmio voltar a levar perigo. Após cruzamento de Alysson, Bruno Ferreira deu um tapa na bola, e Braithwaite concluiu, de canhota, na trave. No rebote, Alex Santana bateu para fora.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Aylon deu carrinho forte em Balbuena, que precisou sair de campo e foi substituído, no intervalo, por Wagner Leonardo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda sequer deu cartão amarelo para o atacante do Ceará, o que gerou muita reclamação por parte dos gremistas.

Com a necessidade de buscar a vitória dentro de casa, o Grêmio teve muita dificuldade para criar no segundo tempo, o que deixou os 25 mil gremistas na Arena impacientes. Postado com bloco baixo de marcação, o Ceará especulava contra-ataques.

Aos 30 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Galeano chutou sozinho, da marca do pênalti, e Volpi fez grande defesa para salvar o Grêmio. O Tricolor Gaúcho, enfim, teve uma chance, e clara, aos 34. A defesa do Ceará falhou, e a bola sobrou limpa para Alysson, que, sozinho, finalizou de direita, rasteiro, para fora.

O que vem por aí

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Flamengo, domingo (31), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. Antes disso, no sábado (30), às 16h, o Ceará enfrenta outro gaúcho: o Juventude, no Castelão, em Fortaleza-CE.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 0 CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO - 21ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto de 2025, às 21h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Alex Santana e Kannemann (G) Willian Machado e Rafael Ramos (C)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Cuéllar e Alex Santana; Alysson, Edenílson (Riquelme) (Aravena) e Cristian Olivera (André Henrique); Braithwaite (Jardiel).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Richardson (Lucas Mugni) e Dieguinho; Galeano (Rodriguinho), Lourenço (Lucas Lima) e Aylon (Paulo Baya); Pedro Raul (Pedro Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)