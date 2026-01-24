O confronto entre Bangu e Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, terá um destaque curioso em campo. O atacante haitiano Garrinsha, que tem seu nome inspirado no ídolo botafoguense Mané Garrincha, já anotou marcou um gol e distribuiu duas assistências nas primeiras rodadas do Carioca. O tento marcado foi contra Flamengo, na vitória do Bangu por 2 x 1.

Destacando-se por sua velocidade e intensidade em campo, o atacante pode surpreender a defesa alvinegra. Sobre a oportunidade de enfrentar o Botafogo, clube que consagrou o ídolo que lhe dá nome, o atacante se mostrou motivado.

- É uma alegria muito grande enfrentar o Botafogo. Sei da história do Garrincha e do que ele representa para o futebol, mas procuro fazer meu caminho com humildade e muito trabalho. Vai ser um jogo especial para mim - afirmou Garrinsha.

- O grupo está muito bem, confiante. A vitória fora de casa foi importante e mostrou a força do nosso trabalho. A gente precisa manter nosso estilo de jogo contra o Botafogo, com intensidade, organização e entrega, porque só assim vamos seguir brigando na parte de cima da tabela - concluiu.

Botafogo x Bangu

O Bangu enfrentará o Botafogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca neste sábado (24), às 21h, no Estádio Nilton Santos, no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. A equipe alvirrubra busca a classificação às quartas de final da competição e ocupa atualmente a terceira colocação do Grupo A com seis pontos.

O time chega para o confronto após vencer o Maricá por 2 a 1 fora de casa no meio da semana, resultado que fortaleceu a confiança do elenco para a sequência do campeonato. O Bangu soma a mesma pontuação do líder Volta Redonda e do vice-líder Fluminense em seu grupo.

Conheça Garrinsha Estiphile

Nascido no Haiti, o jogador é uma das grandes esperanças do Bangu para o Campeonato Carioca. O pai, Joseph Garry, é ex-jogador de futebol e fã do astro brasileiro Garrincha.

O ídolo do Botafogo e bicampeão mundial com a Seleção Brasileira era o jogador preferido de Joseph. A inspiração fica clara na fonética do nome, porém, na escrita existe uma pequena diferença: a troca do "c" pelo "s".

A mudança acontece por conta do idioma do Haiti. O país, que tem influência direta da França no processo histórico, tem o crioulo haitiano e o francês como línguas oficiais.

Garrinsha é aposta do Bangu contra o Botafogo (Foto: João Gama/Bangu)

Garrinsha é sobrevivente de terremoto

Além da particularidade do nome e jogadas de impacto dentro de campo, o atleta do Bangu também chama atenção por ter sido sobrevivente de um terremoto. Ele e os pais sobreviveram ao abalo sísmico que atingiu o Haiti em 2010.

A magnitude do fenômeno foi de 7,0 na escala Richter e foi considerado uma tragédia humanitária. Na ocasião, mais de 3 mil pessoas morreram.

Apesar das dificuldades, Garrinsha conseguiu continuar a jogar bola e alimentar o sonho de seguir a carreira do pai. A chegada do projeto Pérolas Negras, após o terremoto no Haiti, foi essencial para o desejo dele se tornar realidade.

Em 2016 ele foi aprovado em uma peneira, porém os pais só permitiram uma mudança ao Brasil apenas em 2019, depois que Garrinsha completou o ensino médio. Os pais do jogador estão refugiados nos Estados Unidos desde a guerra civil do Haiti em 2021.