Daniel Alves deve ser registrado nos próximos dias como jogador do São João de Ver, equipe da terceira divisão portuguesa. Em dezembro de 2025, o lateral-direito adquiriu parte da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do clube.

Aos 42 anos, Daniel Alves deve assinar inicialmente um contrato de curta duração com o São João de Ver, válido até junho de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Posteriormente, planeja iniciar a carreira de treinador, após ter obtido recentemente a licença A da Uefa.

Reconhecido como um dos melhores laterais-direitos de sua geração, o brasileiro construiu uma longa carreira dedicada ao futebol, com passagens por Bahia e São Paulo no Brasil, destacando-se ainda pelos anos no Barcelona, na Europa, além de experiências em Juventus, PSG, Sevilla e Pumas.

Caso de justiça ⚖️

Daniel Alves foi acusado por uma mulher de abuso sexual. O episódio aconteceu em uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022. A Câmara de Apelações do Tribunal de Justiça da Catalunha absolveu o ao concluir que o depoimento da jovem foi insuficiente para contrariar a presunção de inocência.

O veredito foi revertido diante da descrição inicial, já que mesmo as imagens das conversas entre os dois, flagradas pelas câmeras de segurança da boate, não foram suficientes para "destituir de credibilidade o relato de penetração vaginal não consentida". O tribunal considerou, também, que a primeira parte do depoimento da vítima não correspondeu às imagens das câmeras.

Uma condenação inicial havia sentenciado o ex-jogador a quatro anos e seis meses por estupro, em fevereiro de 2024, além de outros cinco anos em liberdade vigiada e quase R$ 1 milhão em indenização à autora da acusação. O procedimento de apelação por parte da defesa durou mais de um ano e levou à absolvição em 28 de março de 2025.

O atleta, detido no início das investigações, ficou preso por um ano e dois meses, mas pagou uma fiança de um milhão de euros (mais de R$ 6 milhões na cotação da época) e ganhou o direito de responder em liberdade condicional, ainda que não pudesse viajar para outros países.

A promotoria, inclusive, havia celebrado publicamente a decisão inicial, feita por Isabel Delgado Pérez, juíza da 21ª Seção de Audiência de Barcelona. Inés Guardiola, advogada de Dani, por outro lado afirmou que o atleta foi investigado sem saber da acusação, na ocasião.

